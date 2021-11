Apple apre alle riparazioni dell’iPhone fai-da-te Con il programma Self Service Repair i possessori di iPhone 12 e 13 (e in futuro anche di Macbook) potranno riparare da soli display, batteria e fotocamera, accedendo a parti di ricambio, strumenti e manuali Pubblicato il 17 novembre 2021 da Redazione

Riparare l’iPhone o un altro dispositivo Apple con il fai-da-te? Fino a ieri sarebbe apparso impossibile, non tanto per le difficoltà tecniche quanto per le limitazioni imposte dall’azienda di Cupertino, che storicamente ha sempre concesso strumenti, componenti e manuali d’istruzione soltanto alla propria rete di riparatori autorizzati. Con il tempo Apple ha lasciato maggiore autonomia ai centri assistenza autorizzati e ora ha appena compiuto un passo ulteriore: ha ammesso le riparazioni “self-service”. Si chiama proprio Apple Self Service Repair il nuovo programma di riparazioni fai-da-te, che sarà disponibile a partire dal 2022 e inizialmente solo negli Usa per i possessori di iPhone 12 e iPhone 13.

Questi clienti potranno avere accesso a componenti di ricambio originali, strumenti per la riparazione e manuali di istruzioni. Ovvero gli stessi materiali attualmente disponibili per la rete dei cinquemila Apple Authorized Service Provider e per i 2.800 Independente Repair Provider. Con questi strumenti e conoscenze sarà possibile aggiustare o sostituire schermi rotti, batterie che hanno smesso di funzionare e fotocamere fuori uso.



Nel corso del 2022 il programma sarà esteso anche ad alcuni Mac e Macbook (i modelli con processore M1) e ad altre componenti del dispositivo, oltre a batteria, fotocamera e schermo. “Creare un più largo accesso a componenti originali Apple dà maggiori possibilità di scelta ai nostri clienti in caso di necessità di riparazioni”, ha dichiarato il chief operating officer dell’azienda, Jeff Williams. “Negli ultimi tre anni Apple ha quasi triplicato il numero dei centri di servizio che hanno accesso a parti originali, strumenti e training di Apple, e ora stiamo fornendo un’opzione a coloro che vogliano completare da soli le proprie riparazioni”.

(Immagine: Apple)

Come funziona il programma Apple Self Service Repair

Come dovranno procedere, dunque, gli utenti inclusi nel programma? Il primo passo, sottolinea l’azienda, è quello di consultare il manuale di riparazione, per poi ordinare direttamente da Apple, attraverso un negozio online dedicato, le parti di ricambio originali e gli strumenti necessari. Una volta completata la riparazione, i clienti potranno restituire a Apple le parti rotte (che saranno riciclate) e ricevere un credito di valore pari all’acquisto fatto.



Nel negozio online, Apple Self Service Repair Online Store, saranno disponibili più di duecento componenti e strumenti. L’azienda fa però una raccomandazione: il programma è stato pensato per chi abbia sufficienti competenze tecniche ed esperienza nell’aggiustare dispositivi elettronici. Per tutti gli altri, cioè per la stragrande maggioranza dei clienti, rivolgersi a un centro riparazione autorizzato resta l’opzione più sicura.