Apple Car, colpo di scena: Hyundai/Kia va fuori carreggiata Dopo le dichiarazioni del produttore sudcoreano del mese scorso, Apple avrebbe deciso di interrompere le trattative per il progetto dell'automobile elettrica self-driving. 08 febbraio 2021

La Apple Car continua a stupire, ancor prima di essersi svelata al mondo. L’accordo con Hyundai/Kia, di cui molto si era parlato nelle scorse settimane, non ci sarà. A Cupertino non sarebbero piaciute le dichiarazioni trapelate dal gruppo automobilistico sudcoreano, con il quale esistevano trattative in corso. Ne avevano parlato in molti, fonti di supply chain in particolare, e si ipotizzava una imminente chiusura dell’accordo, del valore di 3,6 miliardi di dollari. Indiscrezioni che molti avevano considerato verità, in quanto reiterate e provenienti da varie fonti di supply chain. La stessa Hyundai, inoltre, a gennaio aveva confermato l’esistenza di trattative in corso, salvo poi fare marcia indietro.

Venerdì scorso Bloomberg ha svelato che le contrattazioni si sono interrotte proprio a causa dell’errore di comunicazione commesso da Hyundai nel mese di gennaio. Verosimilmente, dopo anni di riserbo assoluto sul progetto dell’automobil driverless, le tante chiacchiere delle ultime settimane (che parlavano di un veicolo elettrico assemblato da Kia negli Stati Uniti e da Psa in Europa) possono aver infastidito la società di Tim Cook.

Bloomberg ha poi ulteriormente confermato la notizia, citando alcuni documenti regolatori visionati. “Hyundai Motor Co. e la sua affiliata Kia Motors Corp”, scrive la testata giornalistica, “affermano di non essere in trattative con Apple Inc. per collaborare allo sviluppo di un veicolo elettrico a guida autonoma, in seguito alle notizie e speculazioni sul loro lavoro congiunto con il colosso tecnologico. Il produttore di auto sudcoreano ha discusso con diverse società in merito allo sviluppo di una vettura elettrica autonoma ma non è stata presa alcuna decisione, si legge nei documenti regolatori di lunedì”.

Insomma le strade di Apple di Hyundai si separano, ma probabilmente entrambe le aziende continueranno ad andare avanti sul percorso dei veicoli self-driving. A detta della testata giapponese Nikkei, la società di Cupertino avrebbe avviato discussioni con almeno sei produttori di automobile per la produzione della misteriosa Apple Car.