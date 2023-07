Apple nella Storia, vale oltre 3.000 miliardi di dollari La società di Cupertino supera, prima al mondo, la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Microsoft segue a distanza. Pubblicato il 03 luglio 2023 da Redazione

Traguardo storico per Apple: è la prima società al mondo ad aver raggiunto la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, o per dirla all’americana è una 3 trillion dollary company. Merito del balzo in avanti nel valore delle azioni registrato negli ultimi mesi, sull’onda del forte interesse degli investitori per le aziende che sviluppano e vendono intelligenza artificiale. Nel caso di Apple, una tecnologia che da sempre fa parte dell’iPhone e che permetterà di alimentare future applicazioni di realtà aumentata (per le quali adesso sono finalmente pronti i visori Vision Pro).

Ma il successo della Mela sui mercati finanziari si deve anche alla solidità del suo core business nonché a quella dei suoi conti, tra profittabilità e flusso di cassa. Nel trimestre di gennaio-marzo l’azienda ha registrato un calo dei ricavi del 2,5% anno su anno, calo cheperò rispecchia la generale contrazione della domanda mondiale di Pc e smartphone, e che stato ben più contenuto rispetto al -4,4% atteso dagli analisti.



Nel trimestre Apple è inoltre riuscita a far crescere dell’1,5% (anno su anno) le vendite di iPhone in una fase in cui, in tutto il mondo, la domanda di smartphone è in discesa. I dividendi agli azionisti sono stati elevati a 24 centesimi per azione (un centesimo in più rispetto al valore di un anno prima) e il board ha autorizzato un programma di riacquisto delle azioni da 90 miliardi di dollari (analogo a quello di un anno prima).



L’azienda di Tim Cook svetta in cima alla lista delle società con la più alta capitalizzazione di mercato, con un impressionante valore di 3.059 miliardi di dollari che la pone a netta distanza dalla seconda in classifica, Microsoft (circa 2.532 miliardi di dollari). Al terzo posto la compagnia di idrocarburi Saudi Aramco, cui seguono Alphabet, Amazon, Nvidia, la holding finanziaria Berkshire Hathaway, Meta, Tesla e Tsmc.