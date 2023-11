Apprendere tecnologia e normative per il Customer Service Il nuovo portale del Customer Service di Wolters Kluwer Tax & Accounting è innovativo anche perché offre informazioni tecnologiche e normative e non solo soluzioni. Un modo nuovo per affiancare la clientela. Pubblicato il 21 novembre 2023 da Redazione

Il mondo dell’help desk o addirittura dei call center è finito. Oggi Wolters Kluwer Tax & Accounting offre una funzione che affianca il cliente e lo sostiene in un percorso che è anche di crescita. “Customer Service, lo dice la denominazione stessa della funzione. Siamo un servizio al cliente e non solo rispetto al prodotto ma all’esperienza che il cliente ha verso il prodotto”, spiega Francesco Schettino, a capo della funzione Customer Service in Italia. “Wolters Kluwer Tax & Accounting sviluppa e offre prodotti di valore perché producano valore. Per forza i servizi aggiuntivi devono essere all’altezza di quel valore. In certi casi lo devono addirittura superare perché aiutano al miglior utilizzo ed impiego di quei prodotti digitali finendo poi per accrescere il valore generato da un utilizzo smart”.



L’evoluzione raccontata da Francesco Schettino trae origine, venendo poi customizzata per il cliente italiano, da una trasformazione che il Customer Service di Wolters Kluwer Tax & Accounting ha messo in atto globalmente.



Il nuovo portale del Customer Service di Wolters Kluwer è il punto d’ingresso in una funzione in continua evoluzione. “Intanto il nostro portale è un organismo vivo, costantemente implementato e sviluppato nei contenuti e nelle funzionalità”, aggiunge il manager. “Abbiamo già pianificato, e verranno rilasciate nei prossimi mesi, una serie di migliorie che andranno a potenziare il servizio. Per fare un esempio citerei la creazione di community che potranno interagire tra i componenti e con noi. Anche questo contribuisce alla costruzione di una esperienza del cliente positiva. Il poter scambiare opinioni ed esperienze con professionisti di altri Studi e con i nostri consulenti, seguire le evoluzioni e risoluzioni di problematiche emerse da altri Studi non può che accrescere il valore del singolo partecipante alla comunità e il valore intrinseco della comunità stessa”.



I contenuti di valore saranno anche sostenuti da un sostanziale cambiamento del look and feel finalizzato a una sempre maggiore chiarezza, semplicità di accesso, rapidità di risposta. “Migliorare l’usabilità significa migliorare l’esperienza del servizio nel suo complesso”, è una convinzione profonda di Schettino.



Francesco Schettino, a capo della funzione Customer Service in Italia di Wolters Kluwer Tax & Accounting

Un potenziato motore di ricerca darà la possibilità di attingere a molte più fonti interne ed esterne, con un utilizzo dell’intelligenza artificiale più intenso e mirato. Ancora Schettino: “L’intelligenza artificiale è la punta dell’iceberg. Mi piace citare Colin Angle, Ceo e fondatore di iRobot, che disse: ‘Sarà non solo interessante vedere come la società si rapporterà e gestirà l’intelligenza artificiale, ma sarà anche bello e emozionante’. Lavoriamo perché il portale del Customer Service di Wolters Kluwer Italia sia proprio indirizzato a questo, all’essere interessante, emozionante, innovativo, efficace, efficiente, coinvolgente”.



Le nuove tecnologie, gli strumenti digitali evoluti sono la cassetta degli attrezzi di un servizio al cliente che si evolve in due direzioni che devono essere parallele, la soddisfazione del cliente e l’efficacia del servizio anche in ottica aziendale. “Avere oltre 16mila utenti sulla piattaforma e la quasi totalità della clientela collegata rappresenta, in numeri, quella collaborazione attiva che deve esserci tra il cliente e il proprio fornitore”, conclude Francesco Schettino. Guardare al cambiamento con positività ed entusiasmo sarà sempre l’elemento trainante per crescere insieme ai propri clienti.