Appuntamento al Digital Italy con le sfide di trasformazione digitale Torna a Roma l’appuntamento annuale più importante di The Innovation Group. Pnrr, intelligenza artificiale, sanità, cybersicurezza alcuni dei temi in agenda. Pubblicato il 08 novembre 2023 da Redazione

Da un lato il fermento e le rapide innovazioni dell’AI generativa, che si innestano su una trasformazione digitale già in corso e inarrestabile, sostenuta per di più dal Pnrr. Dall’altro le perduranti incertezze dell’economia mondiale e della geopolitica, che si riflettono sulle supply chain e sulla disponibilità di spesa delle aziende. Difficile fare previsioni su quello che sarà l’anno prossimo, in Italia, l’andamento del mercato Ict, stretto tra forze di polarità opposta. Di certo, ancora una volta, nel 2024 gli investimenti in digitale saranno una delle leve più importanti per risollevare un’economia italiana in difficoltà.



The Innovation Group illustrerà le proprie analisi e previsioni il 14, 15 e 16 novembre a Roma in occasione del Digital Italy Summit. Giunto all’ottava edizione, l’evento porterà sul palco rappresentanti del mondo della politica e della Pubblica Amministrazione (ministeri, regioni, Inail, Istat, Agenzia delle Entrate), nonché esperti di attuazione del Pnrr e di sicurezza informatica (come Nunzia Ciardi, vicedirettore dell’Agenzia di Cybersicurezza Nazionale). Non mancherà il punto di vista delle imprese (con Agostino Santoni, vicepresidente con delega al Digitale di Confindustria), mentre in rappresentanza del mondo dell’università e della ricerca, ci saranno tra gli altri il filosofo esperto di etica dell’informazione Luciano Floridi dell’Università di Oxford e Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia della Sda Bocconi School of Management.



Nel corso del summit si parlerà anche delle sfide di digitalizzazione del settore sanitario (con Francesco Gabbrielli, direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità, e con altri relatori) e di transizione ecologica (con Elisabetta Cammarota, responsabile di Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Sul palco anche molti vendor tecnologici, che discuteranno delle nuove sfide di cybersicurezza profilate da cloud, metaverso e AI generativa, di soluzioni digitali per la Pubblica Amministrazione, di telemedicina e trasformazione dei modelli di lavoro, e altro ancora.

“La trasformazione digitale non è più semplicemente un’opzione, ma in prospettiva è una necessità fondamentale per garantire la competitività e il posizionamento strategico di un Paese nel panorama globale in continua evoluzione”, ha commentato Roberto Masiero, Presidente di The Innovation Group. “In quest’ottica, il mercato digitale può svolgere il ruolo di un vero e proprio catalizzatore per l’economia, specialmente in un contesto macroeconomico in cui la trasformazione digitale ha assunto una rilevanza sempre maggiore”.

L’evento sarà anche un’occasione per svelare le previsioni e i risultati delle ricerche condotte dagli analisti di The Innovation Group. Inoltre verrà presentato in anteprima il Digital Italy Report 2023, annuale pubblicazione che approfondisce alcuni dei temi del summit.



L’appuntamento con il Digital Italy Summit 2023 è al Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi per il 14 (cerimonia di apertura su invito), 15 e 16 novembre (giornate a partecipazione è gratuita, previa conferma di accredito da parte della segreteria organizzativa). Informazioni logisitche, agenda dettagliata ed elenco dei relatori sono esposti sul sito di The Innovation, dove è anche possibile registrarsi per partecipare.