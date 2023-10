Aras vuole connettere le isole aziendali con il suo Plm In un mercato dove operano grossi calibri, lo specialista americano punta a distinguersi con un approccio flessibile e rispettoso di quanto già installato nelle aziende. Pubblicato il 23 ottobre 2023 da Roberto Bonino

La politica dei piccoli passi può essere considerato l’elemento distintivo di Aras in un mercato complesso come quello del Plm. Vi operano, infatti, grossi calibri come Siemens, Dassault o Ptc, tutti con dimensioni ragguardevoli e tradizioni consolidate nel campo della progettazione e della gestione integrata del processo di produzione industriale: “Parliamo di realtà con le quali non avrebbe senso confrontarsi in termini di potenza d’urto”, pensa realisticamente Luigi Salerno, country manager di Aras Italia. “Preferiamo avere un approccio flessibile, costruito sul rispetto delle scelte già effettuate dalle aziende, per creare il corretto ponte fra persone, processi e prodotti”.

Aras opera da diversi anni sul mercato, ma dal 2021 fa capo alla società di private investment GI Capital, che ha garantito una certa solidità finanziaria e la volontà di non speculare sull’operazione portata a termine. Da qui e dalla scelta di vendere solo tramite sottoscrizione con contratti medi da tre a cinque anni deriva un andamento con crescite medie superiori al 30% negli ultimi sette anni.

Al centro dell’offerta c’è il Plm Aras Innovator, che si propone come soluzione trasparente rispetto ai cambiamenti tecnologici che intervengono nel tempo, flessibile con continuo allineamento all’innovazione e adattabile ai diversi scenari della clientela: “Non proponiamo un approccio monolitico, che richiede un investimento spesso importante in fase iniziale di implementazione”, sottolinea Salerno. “Noi ci concentriamo sulle esigenze del business, sapendo che la logica ‘one size fits all’ non funziona e puntando sulla flessibilità di implementazione, con una soluzione modulare. Innovator contiene diverse applicazioni, integrate ma anche attivabili singolarmente, in modo aperto, così da rendere possibile il dialogo con quanto già implementato o un processo di avvicinamento graduale”.

Luigi Salerno, country manager di Aras Italia

Aras prova a smarcare anche il tema delle personalizzazioni, spesso inevitabili per adattarsi ai requisiti di business ma vissute con preoccupazione soprattutto dall’It: “Occorre preservare l’unicità di ogni azienda senza appesantirne l’operatività. Per questo siamo noi a gestire le eventuali customizzazioni e nella sottoscrizione è compreso anche il loro aggiornamento”, descrive Salerno.

Detto che Innovator è una piattaforma agnostica rispetto ai Cad esistenti e disponibile nelle versioni on premise, private cloud e SaaS, il modello di go-to-market fa leva su una flessibilità (soluzione di Plm olistica, piattaforma di digitalizzazione Oem, soluzione puntuale o strato di integrazione con altri strumenti esistenti) che si tramuta in partnership con diverse tipologie di soggetti, da Microsoft ad Aveva a Motorola Solutions, fino a Leonardo, che lavora con un Plm diverso ma utilizza Aras per la gestione dei dron e di dati particolari.

Fra gli oltre 500 sottoscrittoti a livello globale, rientrano anche realtà italiane come Bticino, Alessi, B&B Italia, Nidec, Walvoil o Tecnodinamica, fra gli altri. Fra le acquisizioni più recenti si segnala Corman, azienda specializzata nella produzione e distribuzione globale di farmaci, dispositivi medici e prodotti per la cura personale, che utilizza Innovator per gestire tutte le informazioni relative al ciclo di vita di un prodotto.