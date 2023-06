Arriva il metaverso industriale, e l’Italia non sta a guardare Ptc continua il percorso verso le soluzioni SaaS ma soprattutto verso l’innovazione per la fabbrica smart. Intervista a Paolo Delnevo, Vice Presidente Sud Europa. Pubblicato il 29 giugno 2023 da Emilio Mango

È un ritorno agli eventi in grande stile quello che Ptc ha progettato e realizzato a Boston a metà maggio con “LiveWork 2023”. Salito sul palco sfoggiando la solita energia, Jim Heppelmann, presidente e Ceo della multinazionale, ha detto, senza mezzi termini, che “dopo aver investito 3 miliardi di dollari in tre anni in sviluppo e acquisizioni (tra cui Codebeamer e ServiceMax, NdR), l’azienda ora ha una posizione pionieristica nel settore delle piattaforme per il manufacturing”.



Sotto la bandiera dell’innovazione software-driven e di un graduale ma inesorabile passaggio al cloud, Ptc ha in effetti creduto nell’evoluzione delle proprie soluzioni, a partire da Creo (programma per il CAD 3D, oggi disponibile nelle nuove versioni Creo 10 e Creo +, quest’ultima in modalità SaaS) passando per Windchill (software per la gestione del ciclo di vita dei prodotti), per atterrare sullo sviluppo agile di applicazioni, oggetto dell’acquisizione di Codebeamer e ora tassello strategico dell’offerta di Ptc.



“La somma di Application Lifecycle Management (Alm) e Product Lifecycle Management (Plm) riesce a dare alle aziende la velocità di cui hanno bisogno oggi” , ha proseguito Heppelmann. “La velocità va però bilanciata con l’efficienza, affinché alla crescita venga associata la profittabilità. Ecco perché noi preferiamo parlare di una Platform Strategy dove il digital twin e il prodotto fisico fanno parte di un unico percorso virtuoso che consente, tra l’altro, di perseguire anche la sostenibilità”.



Sul fronte del modello di business, l’equilibrio tra software on-premise e SaaS sta cambiando rapidamente per Ptc, anche se quest’ultimo oggi ha un peso leggermente inferiore al 25%. In prospettiva. A Boston si è parlato, oltre che di cloud, anche di industrial metaverso: un paradigma che, con la dovuta prudenza, Ptc ha sposato con le soluzioni che fanno parte del Project Mercury, tra cui la Spatial Real-Time Collaboration e lo Spatial Digital Twin, che possono essere applicate alle fasi di design e ingegnerizzazione ma anche a produzione e manutenzione.



L’Italia è protagonista

Paolo Delnevo, vice president Ptc Southern Europe, ha rimarcato il ruolo importante del nostro Paese nell’evento di Boston: “Non abbiamo mai avuto una presenza così massiccia dell’Italia. Quest’anno ci sono 35 clienti in rappresentanza di 17 aziende, tra cui brand importanti come Lamborghini e Technogym. Sono qui anche perché hanno la necessità di capire come affrontare la sfida della digital transformation”. Secondo Delnevo i clienti consolidati passeranno dall’on-premise al SaaS nell’arco di 18-24 mesi, e questa tendenza riguarda non solo le grandi imprese ma anche le Pmi, che la multinazionale ingaggia attraverso i partner di canale.



“Per le piccole e medie imprese”, ha proseguito Delnevo, “il passaggio al cloud è guidata da due fattori: il primo è la cybersecurity, che dopo il covid ha scalato la lista delle priorità di manager e imprenditori, l’altro è la semplicità. Le Pmi infatti non possono permettersi di avere team dedicati per le piattaforme IT”.





Insieme al mercato, anche Ptc sta cambiando pelle, diventando una “subscription company” e allargando il proprio raggio d’azione in ambiti limitrofi al core business del software di progettazione e gestione del ciclo di vita del prodotto, come Crm ed Erp. “Questa mutazione fa sì che oggi i competitor siano molti più di prima”, ha detto Delnevo, “ed è proprio per questo che Heppelmann, uno dei pochi visionari rimasti nel nostro settore, ha deciso tre anni fa di investire pesantemente in ricerca e sviluppo: per alzare le barriere all’ingresso in settori tradizionalmente meno protetti”.



L’evoluzione tecnologica porta al centro dell’attenzione il concetto di metaverso industriale, che Delnevo spiega così: “Mentre le tecnologie attualmente più avanzate come l’augmented reality e la virtual reality sono sistemi ‘uno a enne’, il metaverso prevede un’interazione molti a molti, quindi una complessità decisamente maggiore. È per questo che, ad esempio, per noi è molto importante la collaborazione che abbiamo attivato con il Mit di Boston, ed è per questo che stiamo affrontando uno dei temi più cruciali di questa evoluzione: il trasferimento di conoscenze all’interno della fabbrica e di tutto l’ecosistema che ruota intorno al ciclo di vita del prodotto. È necessario creare uno spazio collaborativo dove anche chi non ha competenze digitali possa operare e condividere il proprio know-how”.