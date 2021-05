Arrow e NetApp, un’alleanza per lo sviluppo di opportunità per il canale dei partner Il distributore a valore mette a disposizione dei propri partner un team interamente dedicato all’offerta NetApp. Competenze, marketing, supporto a tutto tondo anche sui nuovi fronti tecnologici Pubblicato il 28 maggio 2021

La crescita della mole dei dati è ormai un fenomeno inarrestabile e la crescente digitalizzazione dei processi aziendali sta contribuendo in maniera consistente a ingrossare la marea di informazioni che giornalmente entrano ed escono da quelle realtà che hanno intrapreso un percorso di trasformazione digitale. Dati che sono sempre più preziosi, che devono essere protetti, archiviati, gestiti nella maniera più funzionale possibile. Lo impongono le nuove strategie di business, che molto si basano proprio sulla interpretazione, analisi e sfruttamento dei dati, ma lo impongono anche le normative europee, con il GDPR che già da qualche anno definisce le regole sul trattamento e conservazione dei dati.

È questo il contesto in cui si muove NetApp, leader nell’offerta di sistemi che operano in modalità hybrid cloud e multicloud per la risoluzione delle esigenze di gestione e protezione del dato. Sistemi impiegati negli ambiti di ogni dimensione e tipologie di mercato, dal trattamento e archiviazione dei dati sensibili di aziende enterprise o negli ambienti ospedalieri, fino a quelli delle piccole e medie aziende manifatturiere che necessitano un veloce recovery a fronte di qualsiasi evenienza.

Un target, quello del midmarket, sul quale NetApp sta investendo particolarmente, con un’offerta adeguata e accessibile alle aziende di queste dimensioni e con una politica che prevede un forte coinvolgimento del canale dei partner. Si tratta di pacchetti preconfigurati, comprensivi di hardware e di software, che consentono alle aziende e ai partner che li propongono di attivare in maniera veloce e a un budget adeguato alle loro possibilità una strategia di backup, recovery e gestione sicura dei propri dati.

Sono queste alcune delle soluzioni di NetApp che fanno parte del portfolio d’offerta di Arrow, distributore a valore presente in 302 sedi a livello internazionale, comprese le sedi in Italia, che fornisce tutta una serie di servizi a supporto e mettendo i propri partner rivenditori e system integrator in grado di affrontare le esigenze delle aziende midsize.

Per un system integrator, i vantaggi di rivolgersi ad Arrow per le soluzioni NetApp sono notevoli, a partire dal fatto di poter fare affidamento su un team di specialisti unicamente dedicato al supporto e allo sviluppo dell’offerta NetApp, un vendor che, tra l’altro, ha attivato partnership di tipo tecnologico con numerosi altri brand, gran parte dei quali fanno già parte dell’offerta del distributore. In questo modo il partner può trovare in Arrow un interlocutore unico in grado di mettere al suo servizio un gran numero di competenze specialistiche per ognuna delle tecnologie che NetApp affianca e supporta, come ad esempio Commvault per l’integrazione con la parte di backup e Nvidia per i temi di artificial intelligence legati al recupero dei dati.

Si tratta di attività che richiedono un adeguato grado di competenze da parte dei partner che affrontano questi temi, che Arrow è in grado di fornire. La formazione e la preparazione specialistica dei partner sulle soluzioni NetApp si collocano, infatti, tra i punti di forza di Arrow, che mette a disposizione trainer autorizzati che seguono passo a passo la crescita dei partner registrati verso i livelli più alti di certificazione, contribuendo a una maggiore visibilità e autonomia di azione dei partner stessi nei confronti del mercato.

Un percorso che i partner possono gestire tramite il servizio di enablement Arrow Tuo, attraverso la quale possono scegliere i temi di interesse e richiedere offerte personalizzate di formazione sulle soluzioni NetApp in base agli obiettivi desiderati. Per quanto elevata sia la certificazione dei partner sulle soluzioni NetApp, Arrow mette in ogni caso a disposizione un team di specialisti, con esperienza ventennale sulle soluzioni del vendor, in grado di dare tutto il supporto necessario per la preparazione e realizzazione del progetto, sia in fase di pre-vendita e di configurazione, sia affiancando il partner presso il cliente stesso, fino alla fase di post-vendita.

A questo proposito, Arrow interviene anche a supporto presso la sede del cliente del partner per svolgere attività di consulenza diretta. Una competenza approfondita sulle soluzioni NetApp che si riflette anche in tutte le country coperte dal distributore, trattandosi di una distribuzione a livello globale del brand che contribuisce alla creazione di un vero e proprio team esteso.

Un aspetto, questo, che consente di attingere a un vastissimo numero di case study NetApp nei più svariati vertical di mercato e nelle più diverse casistiche, rappresentando di fatto una preziosa “biblioteca” di best practice da applicare e adattare a livello locale sui singoli progetti.

Arrow ha inoltre le risorse e le competenze necessarie per studiare insieme ai partner le attività di marketing più adatte per la promozione e sviluppo del mercato delle soluzioni NetApp, in modo da attivare e sviluppare in maniera congiunta nuove opportunità di business, oltre a ottimizzare le attività di telemarketing per la generazione di lead che NetApp stessa mette a disposizione del proprio canale.

Ma Arrow si sta attrezzando anche per esplorare e proporre ai propri partner nuovi ambiti di business da poter affrontare attraverso le soluzioni NetApp, che esulino anche dal focus dei sistemi storage. Oltre alle appliance per lo storage, infatti, NetApp ha elaborato un importante portfolio di soluzioni cloud, dal data tiering su cloud, al monitoring dell’infrastruttura in cloud, fino al controllo delle compliance sulle normative internazionali di trattamento e protezione dei dati.

Altro tema è poi quello dei container, che con il progetto Astra di NetApp, estende a Kubernetes funzionalità di protezione del dato. Proprio su questi nuovi aspetti delle soluzioni NetApp, Arrow si sta impegnando per portare a conoscenza dei propri partner le nuove opportunità che possono derivare dalla loro adozione e proposizione ai clienti. Un percorso formativo su nuovi temi, con l’unico obiettivo di ampliare il mercato ai partner che abbracciano le tecnologie NetApp.

