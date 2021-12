Arrow porta nell’offerta il backup in cloud di Commvault Nel marketplace di Arrow debuttano le soluzioni “as-a-service” a marchio Metallic, adatte per proteggere i carichi di lavoro Microsoft 365, Dynamics 365, macchine virtuali, container e altro ancora. Pubblicato il 08 dicembre 2021 da Redazione

Il backup è non soltanto sempre più un backup in cloud ma un backup del cloud. Proteggere carichi di lavoro eseguiti in macchine virtuali o container e applicazioni come Microsoft 365, Dynamics 365, Salesforce e quant’altro sia in cloud è un’esigenza sempre più diffusa, per questo Commvault ha sviluppato l’offerta di Data Management as a Service (DMaaS) a marchio Metallic, lanciandola nel 2019 e ampliandola progressivamente (da ultimo, con il debutto di una soluzione rivolta ai service provider). La piattaforma consente un backup scalabile e accessibile e il ripristino dei dati memorizzati in ambienti on-premises, cloud e ibridi; include, inoltre, servizi per lo storage. Per Commvault privilegiato, al momento, è il rapporto con Microsoft, grazie a un accordo che ha portato all’integrazione delle strategie di sviluppo e di go-to-market di Metallic DMaaS con Azure.

Sul fronte della distribuzione, una novità giunge da Arrow Electronics, che ha ampliato la propria collaborazione con Commvault integrando i servizi Metallic nel proprio marketplace rivolto agli operatori di canale, ArrowSphere. In quest’ultimo sono inclusi tutti i principali provider di servizi hyperscale, così come le soluzioni public e private di infrastruttura, piattaforma e software in cloud. ArrowSphere, inoltre, propone una serie di prodotti white-label.

"Arrow possiede una competenza approfondita sulle soluzioni sia di Microsoft sia di Commvault, e l’integrazione di queste potenti soluzioni di backup nel marketplace ArrowSphere aiuterà i clienti a velocizzare il loro percorso verso il cloud", ha sottolineato Kristin Russell, global president enterprise computing solution business di Arrow. "Metallic si unisce oggi al crescente numero di prodotti disponibili sulla nostra piattaforma di gestione del cloud, che consente ai partner di canale di accedere a un sistema di ordini e prezzi semplificati, al provisioning automatico e una completa integrazione della fatturazione".

"Commvault ha sviluppato Metallic con una precisa finalità”, ha dichiarato Thad Keating, vice president worldwide di Gtm per Metallic, “cioè fornire servizi su larga scala basati sul modello SaaS, che riducono le spese generali di gestione e infrastruttura in modo che utenti e partner possano rendere scalabili le loro esigenze. L’integrazione delle soluzioni Metallic in ArrowSphere fornisce soluzioni di protezione dei dati leader del settore ai clienti che cercano sistemi più efficaci per prevenire la perdita di dati e i tempi di inattività, per difendersi dalle minacce informatiche e soddisfare i crescenti requisiti di conformità e governance. Siamo entusiasti che la partnership di lunga data tra Commvault e Arrow sia sempre più forte mentre affrontiamo le nuove fasi di sviluppo di Metallic".