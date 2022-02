Arrow veicola in Europa l’offerta Symantec per le Pmi Grazie a un accordo con Broadcom, il distributore diventa Cybersecurity Aggregator in esclusiva per l’intero portfolio software di Symantec. Pubblicato il 04 febbraio 2022 da Redazione

Un nuovo accordo va in porto per Arrow Electronics: il distributore a valore aggiunto diventa Cybersecurity Aggregator in esclusiva per l’intero portfolio software di Symantec, marchio oggi controllato da Broadcom. L’accordo è già effettivo e ha validità sul mercato europeo, in particolare in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Questa nuova partnership, fa sapere Arrow, favorirà i reseller e i clienti di Symantec del settore delle piccole e medie imprese.



“Questo è un risultato entusiasmante per Arrow Electronics in Europa, poiché il segmento dei clienti Smb continua a offrire grandi potenzialità per noi e per i nostri reseller”, ha dichiarato Eric Nowak, presidente Computing Solutions per l’area Emea di Arrow Enterprise. “Siamo determinati nel contribuire alla continua crescita del business di Symantec investendo in risorse che aiuteranno i nostri rivenditori a incrementare le loro vendite di soluzioni Symantec e a fornire loro tutti gli strumenti necessari. I nostri partner di canale riusciranno anche a incrementare il profitto sul mercato, fornendo le soluzioni Symantec alle organizzazioni Smb, includendo quelle imprese che ancora non usano Symantec”.



In qualità di Cybersecurity Aggregator per Symantec, Arrow Electronics porterà avanti diverse iniziative supportate da Broadcom e rivolte ai partner di canale specializzati in sicurezza informatica. Gli obiettivi sono quelli di aiutare i partner a chiudere contratti, a fidelizzare i clienti e a essere ricompensati finanziariamente. Le iniziative includono il lancio di un programma dedicato al canale, strumenti di vendita, un programma “try & buy” e prezzi basati sul valore. Inoltre, incentivi e strumenti di deal registration saranno messi a disposizione dei partner per premiare la crescita nel segmento delle piccole e medie imprese.



"La nostra collaborazione”, ha aggiunto Cynthia Loyd, vice president of Global Enterprise, Partner & Commercial Sales di Broadcom, “fornirà soluzioni innovative di sicurezza cloud a un ritmo accelerato per i clienti di tutte le dimensioni, tra cui il settore Smb, in modo più efficiente e affidabile”.