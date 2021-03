Automazione e robotica industriale, Accenture scommette su Pollux Siglato l'accordo per l'acquisizione di Pollux, società brasiliana che produce sistemi e software per l'automazione e la robotica industriale. Confluirà nella divisione Accenture Industry X. Pubblicato il 04 marzo 2021 da Redazione

L'automazione e la robotica industriale saranno il prossimo investimento di Accenture: la multinazionale ha siglato un accordo di acquisizione con Pollux, società brasiliana impegnata nella produzione di sistemi per la digitalizzazione dell'industria manifatturiera, nonché nello sviluppo dei relativi software.

Mai prima d'ora Accenture aveva messo gli occhi un'azienda di questo tipo, pur operando già nell'ambito dell'industria 4.0 con una divisione a esso dedicata, chiamata Industry X. Proprio in questo gruppo verrà assorbita Pollux, insieme ai suoi oltre 290 collaboratori. Altre recenti acquisizioni di Accenture sono state, invece, le società di consulenza Myrtle, Salt Solution, Callisto Integration, Enterprise System Partners, nonché l'italiana Plm Systems, comprata nel 2020.

Fondata nel 1996, attualmente Pollux opera in Brasile, Ecuador, Messico, Stati Uniti e Canada e ha all'attivo oltre mille progetti realizzati per imprese manifatturiere di vari settori, dall'agroalimentare al farmaceutico. L'azienda si occupa non solo di sviluppo e produzione, ma anche di integrazione di sistemi di altri vendor nel campo delle tecnologie digitali per la catena di montaggio, la gestione del magazzino, la logistica, l'Internet of Things e altre attività di industria 4.0.