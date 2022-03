Automobili connesse, Qualcomm vicina all’acquisto di Arriver La cessione della svedese Veoneer al fondo Ssw Partner si chiuderà entro il 1 di aprile. La software house Arriver passerà nelle mani di Qualcomm. Pubblicato il 24 marzo 2022 da Redazione

Qualcomm sta per compiere un passo avanti sulla strada dell’automobile connessa: l’acquisizione di Veoneer, società svedese che produce tecnologie Adas (Advanced Driver-Assistance Systems), è ormai vicina. L’intesa tra l’azienda e i due aspiranti compratori, Qualcomm e il fondo Ssw Partners, era stata già annunciata l’anno scorso, e l’accordo era stato chiuso a ottobre concordando una transazione da 4,5 miliardi di dollari.

Ora c’è anche una data: l’acquisizione diventerà effettiva dal 1 di aprile, come annunciato ufficialmente dalla società svedese.

I titolari di azioni ordinarie di Veoneer riceveranno un riconoscimento di 37 dollari ad azione. In seguito all’acquisizione Jacob Svanberg, attuale senior vice president Lidar Product Area and Corporate Development di Veoneer, sarà promosso nel ruolo di amministratore delegato. Jan Carlson, presidente e Ceo dal 2018, lascerà il duplice ruolo per diventare consulente e presidente del consiglio di amministrazione.

Ssw Partner acquisirà il capitale azionario residuo di Veoneer e terrà per sé le attività di fornitura Tier-1, mentre passerà a Qualcomm tutta la parte relativa ad Arriver Software. Quest’ultima, fondata nel 2021 (oggi ha un team internazionale di 800 persone, divise tra Svezia, Germania, Romania, Stati Uniti e Cina), è una società controllata da Veoneer, incentrata sullo sviluppo di software eseguibile dai sensori e dagli altri componenti hardware dei sistemi Adas.



Si tratta di soluzioni nate già in ottica di integrazione con le tecnologie di Qualcomm, motivo per cui il passaggio di proprietà non dovrebbe comportare grandi cambiamenti sul piano della tecnologia proposta. E tra l’altro proprio con Arriver saranno sviluppate le nuove soluzioni Adas di Qualcomm destinate a futuri modelli di Bmw.