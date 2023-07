Avanade aiuta le aziende a valutare opportunità e rischi dell’AI Nuovi servizi di assessment, framework, strumenti e formazione supportano le aziende nell’adozione dell’intelligenza artificiale in modo responsabile e limitando i rischi. Pubblicato il 07 luglio 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale arriverà alle aziende anche grazie ai nuovi servizi di Avanade, tesi a rendere più concrete e accessibili le molte promesse di questa nuova tecnologia, innanzitutto grazie a una corretta valutazione dei rischi e delle opportunità. Si parte da una constatazione: il mondo delle aziende è curioso e interessato all’AI generativa, ma in poche sono già pronte ad adottarla.



Uno studio condotto da McGuire Research per Avanade tra marzo e aprile mostra che, su un campione di 800 aziende di otto Paesi, l'85% pensa che l’intelligenza artificiale la aiuterà a far crescere i propri ricavi nel medio periodo (entro il 2025). Solo il 36% degli intervistati, però, crede che la propria azienda sia capace di controllare l’AI per mitigarne i rischi, mentre il 48% delle organizzazioni non ha ancora definito linee guida o regole per un utilizzo responsabile.

Da qui la proposta di nuovi servizi di assessment, metodologie e strumenti, che aiuteranno le aziende a “preparare team, processi e tecnologie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale”, ha spiegato Avanade. La soluzione chiamata AI Organizational Readiness Framework fornisce una valutazione completa delle aree aziendali e IT del cliente, con approfondimenti dettagliati su come l’AI potrebbe potenziare il lavoro, i processi e le tecnologie in uso. Il servizio include attività di coaching per executive e c-level, formazione personalizzata per dipendenti e una console gestionale in cloud (definita “AI control tower”) con strumenti, dashboard e knowledge base.

AI Governance Quick Start è, invece, un servizio che aiuta nell’adozione di un’intelligenza artificiale responsabile, etica e conforme alle linee guida dell’azienda. Attraverso il framework e la metodologia di Avanade è possibile valutare in modo proattivo i rischi dei progetti di intelligenza artificiale e migliorare i processi di governance e IT, policy e comportamenti per ridurre tali rischi.



“Non vi è ancora un punto di arrivo nella preparazione in ambito di intelligenza artificiale”, ha commentato Roberto Chinelli, data and AI solution area lead di Avanade. “L'AI generativa continua a rimodellare il panorama delle organizzazioni in tutto il mondo ed è importante, in questo contesto, che le persone in azienda adottino una mentalità AI-first e che i leader comprendano che c’è molto di più delle implicazioni tecnologiche da tenere in considerazione per cogliere le opportunità di crescita dell'AI e mitigare i rischi di conseguenze indesiderate”.

Avanade è stata recentemente designata come partner di riferimento di Microsoft Fabric, una suite completa di soluzioni per la gestione e valorizzazione dei dati (data lake, ingegnerizzazione, integrazione, analisi, Business Intelligence, migrazione, eccetera). La scelta non è casuale, perché Avanade è direttamente figlia della società di Redmond, da cui è stata cofondata, insieme ad Accenture. Anche per questa soluzione sono previste attività di formazione tecnica e non tecnica, nonché supporto per l'attivazione del business, strategie di governance e dati su misura.