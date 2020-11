Avm Fritz!Box 6850 LTE per l’accesso Internet via mobile Un dispositivo che è pensato per fornire una connessione stabile e veloce anche nelle zone in digital divide e dove non è possibile disporre di una larghezza di banda sufficiente. Pubblicato il 20 novembre 2020 da Redazione

Avm ha annunciato la disponibilità del nuovo Fritz!Box 6850 LTE, un modem-router per Internet “veloce” attraverso l’utilizzo delle reti mobili e fornire una connessione stabile e veloce anche nelle zone in digital divide e dove non è possibile disporre di una larghezza di banda sufficiente. È disponibile al prezzo di 199,99 euro.

Il nuovo Fritz!Box 6850 LTE offre una velocità di trasmissione dati fino a 150 Megabit al secondo, ha un design compatto e trasmette su dieci frequenze Lte e tre Umts, oltre a supportare il roaming per la navigazione su tutte le reti mobili. Il firewall di default, le funzioni filtro e la codifica di fabbrica della rete wireless contribuiscono a rendere sicure le connessioni. Sono compresi il parental control e l'accesso a Internet a parte per gli ospiti.

Supporta il Wi-Fi su entrambe le frequenze (2x2 dual band Wi-Fi 5 + 4), dispone di quattro porte Lan gigabit e di una porta Usb per collegare supporti di memorizzazione. Il centralino integrato con base Dect può gestire fino a sei telefoni cordless e uno analogico. Inoltre grazie alla rete Mesh è in grado di assegnare sempre la migliore connessione possibile in base a dove si trova il dispositivo.