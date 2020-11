AWS: 2,8 miliardi di dollari in una data center region in India Il colosso americano realizzerà la sua seconda regione Aws nel paese asiatico e per la precisione nello stato meridionale di Telangana. Aprirà entro la metà del 2022. Pubblicato il 09 novembre 2020 da Redazione

Amazon, che ha già una Aws region in India, investirà circa 2,8 miliardi di dollari per crearne una nuova in Telangana, stato che si trova nella parte meridionale del paese asiatico. L'investimento dimostra quanto sia importante per il colosso americano il secondo mercato Internet al mondo, nel quale fino a oggi ha investito più di 6,5 miliardi di dollari.

"La nuova Aws Region Asia Pacifico (Hyderabad) consentirà a un numero ancora maggiore di sviluppatori, startup e imprese, nonché enti governativi, educativi e no profit di eseguire le proprie applicazioni e servire gli utenti finali dai data center situati in India", si legge nel comunicato stampa dell’azienda.

Avendo più cloud region in India, sarà più facile per Amazon conformarsi alle policy di localizzazione dei dati del paese e aiuterà il colosso americano, attualmente leader di mercato in ambito cloud, ad attrarre un numero ancora maggiore di clienti.

"Le aziende in India stanno adottando il cloud computing per ridurre i costi, aumentare l'agilità e consentire una rapida innovazione per soddisfare le esigenze di miliardi di clienti nel paese e all'estero", afferma Peter DeSantis, senior vicepresident Global Infrastructure and Customer Support, Amazon Web Services. "Grazie alla nostra regione Aws Asia Pacifico (Mumbai), stiamo fornendo ai clienti maggiore flessibilità e scelta, consentendo loro di progettare la loro infrastruttura per una tolleranza ai guasti, resilienza e disponibilità ancora maggiori in diverse località geografiche”.