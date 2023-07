Aws è al fianco di Water.org nella lotta alla la crisi idrica Un nuovo Learning Management System costruito su Amazon Web Services aiuterà la no-profit a diffondere competenze e ad abbassare i costi. Pubblicato il 21 luglio 2023 da Redazione

Il cambiamento climatico minaccia, tra le altre cose, il bene più prezioso al mondo: l’acqua. Secondo le previsioni dell’Unicef, entro il 2025 metà della popolazione globale vivrà in aree a rischio idrico a causa dei cambiamenti climatici e le famiglie a basso reddito saranno le più colpite dalla scarsità d'acqua. Già oggi quasi 800 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile all’interno delle proprie abitazioni.

Combattere la crisi idrica è la missione di Water.org, organizzazione no-profit statunitense che, attraverso una rete di partner, aiuta a proporre soluzioni finanziarie agevolate per progetti di accesso all’acqua e ai servizi igienici. I partner propongono a famiglie, fornitori idrici e piccole e medie e imprese dei prestiti a prezzi accessibili per poter installare installare connessioni idriche e fognarie, sistemi di raccolta dell'acqua piovana, serbatoi e servizi igienici. Dalla sua nascita, nel 2009, la no-profit ha contribuito ad aiutare oltre 52 milioni di persone in 11 Paesi. In questa missione, un ruolo importante spetta alla tecnologia e in particolare al cloud computing.

Amazon Web Services è uno dei partner tecnologici di Water.org, con cui collabora dal 2020. Da allora, anche grazie ad Aws, la no-profit in India e Indonesia ha aiutato le comunità locali a finanziare l'allacciamento delle tubature dell'acqua e l'installazione di servizi igienici nelle case, a beneficio di circa 250mila persone. Lo scorso anno Amazon ha investito 10 milioni di dollari per contribuire a un’altra iniziativa di Water.org, tesa a garantire acqua sicura a 100 milioni di persone.

Oltre alle risorse, entra in gioco anche la tecnologia. Finora Water.org non ha potuto allargare massicciamente il numero dei partner del mondo finanziario a causa di limiti di tempo e risorse: gli istituti finanziari hanno bisogno di essere formati, di sviluppare specifiche competenze per poter progettare, commercializzare, sperimentare e diffondere gli strumenti (come i prestiti a prezzi accessibili) a supporto dei progetti. Per questo la no-profit sta collaborando con Aws per sviluppare in cloud un sistema di gestione dell'apprendimento (Learning Management System, Lms) rivolto proprio agli istituti finanziari partner.

Il cloud consente facilmente progetti in larga scala: il nuovo Lms permetterà di progettare corsi di formazione per migliaia di partner, raggiungendo grandi aree geografiche così come località remote. Inoltre, spostando la formazione nel cloud Water.org può utilizzare l'analisi dei dati per migliorare l'efficacia e perfezionare i contenuti, per aggiornarli continuamente mantenendo determinati standard di qualità.



Secondo le previsioni di Water.org, questo sistema permetterà di aumentare il numero di prestiti erogati riducendo di circa il 10% il costo per persona raggiunta. Questo consentirà di portare servizi idrici e igienico-sanitari a cinque milioni di persone o più nel prossimo decennio.