Aws si allarga in Israele, investimento da 7,2 miliardi di dollari Amazon Web Services lancia la prima regione cloud nel Paese. Maxi investimento e 7.700 posti di lavoro previsti da qui al 2037. Pubblicato il 01 agosto 2023 da Redazione

Amazon Web Service si radica in Israele con il lancio di una nuova “regione cloud” Aws centrata su Tel Aviv e con una strategia che prevede di investire 7,2 miliardi di dollari da qui al 2037. Secondo le stime della società di Seattle, la nuova infrastruttura di data center creerà circa 7.700 posti di lavoro (tempo pieno equivalenti), e inoltre le attività di costruzione e messa in funzionamento dei nuovi data center avranno un impatto di 13,9 miliardi di dollari sul PIL israeliano nell’arco di 14 anni.



Questo debutto porta a 102 il numero delle zone di disponibilità totali di Aws, distribuite su 32 regioni geografiche. Ed è già in programma l'inaugurazione di altre quattro regioni cloud in Canada, Malesia, Nuova Zelanda e Thailandia.



Le Regioni Aws sono aree che comprendono una o più zone di disponibilità, ciascuna basata più data center e collocata a una distanza tale da garantire all’infrastruttura complessiva una bassa latenza ma anche ridondanza e resilienza (poiché ogni zona di disponibilità è dotata di alimentazione, raffreddamento e sicurezza fisica indipendenti).



“Il lancio della nuova Regione Aws in Israele permette ai clienti di creare le più avanzate applicazioni basate su tecnologia cloud e di ottenere i massimi livelli di sicurezza, disponibilità e resilienza”, ha detto Prasad Kalyanaraman, vicepresidente Infrastructure Services di Aws.



Israele, come noto, è un mercato ad altissimo indice tecnologico dal punto di vista dell’offerta, specie per quanto riguarda lo sviluppo software e soprattutto nell’ambito della cybersicurezza e dell’intelligenza artificiale. Ma le sue imprese private e le attività governative (in particolare quelle legate alla difesa) sono anche un bacino di sbocco importante per i fornitori di servizi cloud.



La nuova regione “ci permetterà di migrare in cloud una parte significativa dei workload governativi, e confidiamo che ci aiuti ad accelerare la trasformazione digitale del settore pubblico”, ha dichiarato Yali Rothenberg, contabile generale del Ministero delle finanze israeliano. Nel 2021 Aws è stata scelta dal governo israeliano come fornitore cloud preferenziale per i ministeri e gli enti sussidiari, e in occasione dell’annuncio dell’accordo era stata anche comunicata la futura nuova Regione Aws. Inoltre l’azienda di Seattle ha già tra i propri clienti il Ministero dei trasporti israeliano e la Consumer Protection and Fair Trade Authority.