Backup: SoftwareOne è il primo Msp per l’offerta di Commvault SoftwareOne fornirà soluzioni Software-as-a-Service di protezione dati basate sull’offerta Metallic Msp di Commvault. Pubblicato il 13 luglio 2021 da Redazione

Nuovo accordo tra un vendor di cybersicurezza e un Managed Service Provider: Commvault proporrà la propria offerta di backup e recovery, Metallic Msp, attraverso SoftwareOne. Quest’ultimo diventa il primo Msp a fornire servizi SaaS (Software-as-a-Service) basati sulla tecnologia Metallic di Commvault. Più precisamente, saranno erogati come “BackupSimple powered by Metallic”. BackupSimple è un servizio cloud gestito di backup e ripristino rivolto ad aziende di ogni dimensione e adatto alla protezione dei dati contenuti all’interno di endpoint, risorse cloud, applicazioni SaaS.

Per il cliente finale, il vantaggio di affidarsi a un fornitore di servizi gestiti è quello di ottenere semplificazioni e onboarding rapido, evitando acquisti e complicazioni di infrastruttura. Gli Msp come SoftwareOne possono far affidamento su “un'infrastruttura cloud sicura e scalabile, con gestione remota e rapido onboarding dei tenant attraverso un programma e API targettizzati e trasparenti”, ha specificato l’ufficio stampa di Commvault.

"Siamo entusiasti di collaborare con SoftwareOne per offrire ai clienti una protezione dei dati di grande valore, facilitandone l'adozione da parte del partner grazie al migliore time to value, ai costi inferiori e alla facilità di gestione del modello SaaS”, ha dichiarato Sanjay Mirchandani, Ceo di Commvault. "Abbinando gli eccellenti servizi gestiti e l'attenzione al cliente di SoftwareOne con la flessibilità e la scalabilità dell'ampia offerta di Metallic, accelereremo sicuramente la creazione di processi semplificati di onboarding, esperienza, gestione dei clienti e di pagamento, creando così il miglior programma di servizi gestiti del settore".

“I nostri servizi gestiti forniscono esperienza tecnica consolidata e operatività 24x7x365 necessarie per il business dei nostri clienti”, ha aggiunto il Ceo di SoftwareOne, Dieter Schlosser. “Con questo approccio, i nostri team di trasformazione tecnologica digitale e commerciale sono in grado di collaborare e guidare i clienti nel percorso di modernizzazione del workplace o di consentire la fornitura di applicazioni moderne e scalabili tramite cloud per utenti o partner, liberandoli dalle attività operative quotidiane”.

Metallic ha collaborato con il team di SoftwareOne Managed Services per definire un modello che consenta agli Msp di scegliere le modalità di coinvolgimento che preferiscono. Attraverso il portale operativo Metallic Hub e il nuovo portale dedicato ai fornitori di servizi gestiti (Metallic Msp), i partner possono gestire tutte le esigenze dei clienti e, volendo, creare una interfaccia personalizzata per erogare le soluzioni Metallic tramite un'Api.