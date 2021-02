Barcode Scanner, l’app per Android è diventata “cattiva” In seguito a un aggiornamento, la popolare applicazione per la lettura dei codici a barre, presente su Google Play, ora può infestare gli utenti di pubblicità indesiderata. Pubblicato il 08 febbraio 2021 da Redazione

Attenti a Barcode Scanner, popolare applicazione per la lettura dei codici a barre, presente su Google Play: potrebbe martellare il vostro smartphone con pubblicità indesiderata. Pur legittima e nata da uno sviluppatore software conosciuto come Lavabird, l’app per telefoni Android è diventata molesta, se non esattamente malevola. In seguito a un aggiornamento software dello scorso dicembre, ha cominciato a generare annunci pubblicitari in modo molto invasivo, con un comportamento molto simile a quello di un adware.

Il fatto è stato segnalato da alcuni gestori del forum di Malwarebytes, che avevano cominciato a visualizzare annunci pubblicitari continui, senza però aver installato nessuna nuova app a cui far risalire questo cambiamento. Un utente del forum ha poi capito chi fosse il colpevole: Barcode Scanner. Con l’update dello scorso dicembre l’Sdk dell’applicazione è stato modificato con l’aggiunta di codice malevolo, finalizzato a visualizzare annunci pubblicitari.

Non si è trattato, suggerisce Malwarebytes, di una mossa fatta in buona fede ma probabilmente di un tentativo di monetizzazione ai danni degli utenti che per mesi o anni avevano usato l’applicazione per acquisire codici a barre. Considerando che Barcode Scanner vanta oltre dieci milioni di download, si comprende il vantaggio di modificare il funzionamento di questa applicazione, senza fornire alcuna notifica, per propinare pubblicità indesiderata a una platea tanto vasta. Il certificato digitale apposto come firma sull’ultimo aggiornamento dimostrerebbe che la modifica è partita da Lavabird e non dallo sviluppatore dell’Sdk.

Google ha prontamente rimosso l’app dal suo Play Store, per evitare ulteriori download. Chi invece avesse installato questa utility può risolvere il problema della pubblicità indesiderata solo cancellando l’applicazione di Barcode Scanner dal telefono.