Barracuda e Crosser insieme per gli analytics dell'Internet of Things Il software Crosser Edge Analytics può essere usato insieme a Barracuda Secure Connector per garantire connettività sicura e sfruttare funzioni di analytics in ambienti IoT industriali. 06 luglio 2021

Agli ambienti Internet of Things (IoT) industriali serve sicurezza, ma servono anche capacità di analisi dei dati prodotti dai software, dai sensori e dai dispositivi connessi. Per mettere insieme queste due necessità nasce una nuova collaborazione tra Barracuda Networks, specialista della sicurezza di rete, e Crosser, software house specializzata in analytics. D’ora in poi sarà possibile usare il software Crosser Edge Analytics eseguito all’interno di un container su Barracuda Secure Connector: in questo modo i dati raccolti all’edge possono essere aggregati, combinati e prefiltrati, per ridurre il costo dello storage e l’intermittenza della trasmissione.

Barracuda Secure Connector è un’appliance per l’accesso remoto sicuro ad ambienti IoT industriali, anche di grandi dimensioni. Eseguendo Crosser Edge all’interno di un container si possono ottenere numerosi vantaggi: avere a disposizione una connettività scalabile per gestire reti estese e disperse di dispositivi industriali e IoT; trasformare i dati grezzi e unificare più data point, a parità di costi; eliminare i dati “sporchi” e quelli non rilevanti; poter avere un controllo granulare dei dati inviati per analisi da remoto o ricevuti per il controllo da remoto. Inoltre per il rollout di Crosser non è richiesto alcun hardware, dal momento che il software viene eseguito direttamente sul dispositivo edge.

I casi d’uso di questa soluzione includono la pulizia e normalizzazione dei dati raccolti da sensori e dispositivi (spesso comunicanti con una molteplicità di protocolli), la manutenzione predittiva (con algoritmi per il rilevamento delle anomalie e l’analisi del funzionamento delle macchine), il monitoraggio remoto e la connessione di macchine statiche o mobili in ambienti IoT, l’accesso remoto ai dispositivi edge su connessione Vpn criptata. Sia Barracuda Secure Connector sia Crosser Node possono essere integrati con Azure IoT Edge, e dunque possono essere installati dal marketplace del cloud di Microsoft. Inoltre, tramite Crosser è possibile trasmettere dati verso altri servizi di Azure.

“Quando le aziende crescono, mantenere una connettività sicura per le reti grandi e complesse necessarie per i dispositivi IoT industriali può essere complicato e la gestione dei dati raccolti all’edge aggiunge un ulteriore livello di complessità”, ha commentato Klaus Gheri, VP, Network Security di Barracuda. “Questa soluzione permette di risolvere il problema in modo scalabile”.