Barracuda sceglie Jason Beal per guidare l'ecosistema di canale L'azienda californiana specializzata in sicurezza di rete e cloud ha un nuovo vice president worldwide partner ecosystems. 17 novembre 2022

Barracuda, società californiana di cybersicurezza specializzata in protezione delle reti, della posta elettronica e degli ambienti cloud, ha un nuovo manager alla guida delle strategie di canale. Jason Beal, ex di Palo Alto e di Ingram Micro, è entrato in Barracuda con il ruolo di vice president worldwide partner ecosystems: si occuperà della strategia di canale a livello globale, puntato allo sviluppo delle relazione e all’ampliamento del numero di partner affiliati.

Nel corso della propria carriera Beal ha ricoperto ruoli di leadership nel canale in aziende come Palo Alto Networks e Ingram Micro. Prima di entrare in Barracuda è stato senior vice president, global channel & partner ecosystems di AvePoint, società specializzata in soluzioni SaaS per la migrazione in cloud e la protezione degli ambienti Microsoft 365.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Jason in Barracuda", ha dichiarato Chris Ross, chief revenue officer dell’azienda. "La sua nomina in questo ruolo testimonia il nostro costante impegno a investire nel go-to-market dei nostri partner di canale. Siamo impazienti di vederlo all'opera nel mantenere il ritmo di crescita del nostro ecosistema di partner e nel promuovere l'innovazione all'interno del nostro modello di business. Inoltre, avrà un ruolo fondamentale nel continuare a costruire e potenziare una strategia di canale go-to-market e un programma di partnership di prim’ordine per Barracuda".

"Sono entusiasta di entrare a far parte del team Barracuda e di contribuire alla prossima fase di crescita dell’azienda", ha commentato Beal. Non vedo l'ora di poter dare il mio contributo al team perseguendo i piani di crescita e rispondendo al contempo alle esigenze di partner e clienti con la nostra suite integrata di soluzioni di sicurezza avanzate".