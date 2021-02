Beachxperience si prepara a portarci in spiaggia nell’estate 2021 Netfarm entra nella compagine societaria di Beachxperience: contribuirà a sviluppare nuove funzioni nell’app per la prenotazione di ombrelloni e lettini nelle spiagge sicure. Pubblicato il 08 febbraio 2021 da Redazione

Dove passeremo le vacanze nell’estate del 2021, se ci è concesso sognare di prendere il sole in spiaggia o no ed esattamente con quali restrizioni conseguenti al covid-19, ancora non possiamo saperlo. Ma gli operatori turistici si stanno muovendo per sfruttare la tecnologia al fine di garantire un accesso sicuro alle strutture vacanziere. Ne è esempio Beachxperience, startup milanese che ha creato un’omonima applicazione per la prenotazione online dell’accesso alle spiagge attrezzate, sperimentata per la prima volta nell’estate del 2020.

Ora il progetto acquista nuova linfa in seguito all’ingresso dell’azienda pisana Netfarm nella compagine societaria di Beachxperience. Grazie alle competenze in sviluppo software di Netfarm (che è sul mercato da vent’anni), l’app per la prenotazione delle spiagge potrà beneficiare di “nuovi sviluppi tecnologici”, fa sapere l’ufficio stampa.

“In un anno difficile come quello appena concluso abbiamo scelto di accelerare e investire nello sviluppo dei nostri servizi”, dichiara Marcello Polito, amministratore delegato di Beachxperience. “Portando nella compagine azionaria un gruppo di esperti tecnologici ci siamo attrezzati per trasformare Beachxperience nel principale portale di prenotazioni online per andare in spiaggia in piena sicurezza. La sfida resta decisamente attuale e noi stiamo già preparandoci per la stagione 2021 con nuove funzionalità, sia per gli utenti sia per i gestori balneari”.

“Beachxperience è una startup tecnologica che ha un grande potenziale”, commenta Federico Bonessio Terzet, presidente e cofondatore di Netfarm. “Quando ci hanno chiamati per supportarli nello sviluppo dell’app mobile e del portale abbiamo capito che potevamo sviluppare sinergie interessanti. Il nostro lavoro si basa sulla passione per la ricerca e l'innovazione applicata a contesti sempre più dinamici e Beachxperience rappresenta una sfida estremamente stimolante, dove la tecnologia si sposa con la sicurezza e con il tempo libero”.

Beachexperience permette di prenotare ombrelloni, gazebo, lettini e altri servizi in spiagge attrezzate

Come funziona Beachxperience

L’app per smartphone di Beachxperience, disponibile su Android e iOS, permette di trovare, scegliere e prenotare l’accesso a una spiaggia attrezzata, selezionando tra i lidi partner del progetto: tutti devono garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale, posizionando i propri ombrelloni ad almeno tre metri di distanza l’uno dall’altro. Oltre a scegliere il proprio ombrellone e lettino, chi prenota può anche acquistare servizi aggiuntivi, come cibo e bevande, e può verificare gli orari e le regole di ciascuno stabilimento (per esempio, se sia vietato o ammesso l'accesso ai cani). Per accedere alla spiaggia, nel giorno e orario selezionato, è sufficiente fare un check-in presentando un QR code.

L’utente paga all’atto della prenotazione, e nella cifra è inclusa una piccola commissione che rappresenta l’incasso di Beachxperience. Il servizio è invece totalmente gratuito per i gestori dei lidi, che ottengono diversi vantaggi: possono gestire più facilmente gli ingressi, pianificare il riempimento della spiaggia, veicolare servizi aggiuntivi e ottenere il pagamento degli accessi già in fase di prenotazione. Per l’estate 2021, grazie al lavoro di Netfarm, possiamo aspettarci nuove funzionalità che arricchiranno l’app di Beachxperience.