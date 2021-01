Boomi e Aws rafforzano l’alleanza per favorire l’integrazione La società controllata da Dell Technologies, specializzata soluzioni per l’integrazione di dati e processi, lancia Boomi Kubernetes Molecule su Aws Quick Start. Pubblicato il 13 gennaio 2021 da Redazione

Si rafforza la collaborazione fra Amazon Web Services e Boomi, società di Dell Technologies titolare di una omonima piattaforma di integrazione as-a-service (iPaaS) che permette di interconnettere fra loro applicazioni aziendali originariamente separate e i relativi dati. Già da qualche settimana (ma l’annuncio ufficiale in Italia è stato fatto solo ora) sul marketplace di Aws è disponibile Boomi Kubernetes Molecule, un runtime single-tenant clusterizzato, che viene eseguito indipendentemente dalla piattaforma e che permette a più processi di andare avanti in parallelo. Il programma può essere distribuito su più server, così da migliorare il bilanciamento dei carichi e assicurare un’elevata disponibilità per processi di integrazione mission critical.

Già partner tecnologico di Aws, l’azienda ha rilasciato Boomi Kubernetes Molecule su Aws Quick Start per consentire ai clienti del cloud di Amazon una più semplice integrazione dei dati. Questo lancio fa seguito a quello, realizzato nel 2019, di Boomi Molecule su Aws Quick Start. Con il rafforzamento dell’alleanza tecnologica fra le due aziende, ora i clienti possono implementare un cluster di esecuzione di processi Boomi (Molecule) su Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon Eks) in meno di un’ora. Possono, inoltre, sfruttare la scalabilità dell'implementazione di Boomi Molecule su Amazon Eks utilizzando anche le architetture di riferimento e le guide all'implementazione.

La società si è dichiarata impegnata a “ricercare con costanza nuove modalità di integrazione con AWS, attraverso soluzioni pre-costituite che consentano ai clienti di iniziare a utilizzare più rapidamente la piattaforma stessa”. L'iPaaS di Boomi è progettata per rendere più veloce e semplice l'unificazione di dati, sistemi, applicazioni, processi e persone. La piattaforma AtomSphere aiuta nella gestione dello spostamento dei dati tra ambienti cloud ibridi, connettendoli in tempo reale.

"Siamo costantemente alla ricerca di nuove modalità che ci consentano di supportare al meglio i clienti a portare avanti il proprio percorso migrazione al cloud, sostenendo i loro sforzi di modernizzazione delle applicazioni con un approccio platform-based che permetta loro di offrire esperienze integrate, connettendo istantaneamente le persone a ciò che desiderano", ha dichiarato Ed Macosky, head of product di Boomi. "La collaborazione di Boomi con Aws e lo sviluppo di Boomi Kubernetes Molecule su Aws Quick Start permette ai clienti di abilitare proprio queste esperienze integrate. Attraverso un percorso semplificato per lanciare il runtime di Boomi in modo flessibile e scalabile, i clienti oggi possono accelerare la modernizzazione del cloud sui propri progetti Aws".

Oltre ad aver lanciato il nuovo servizio, Boomi ha recentemente aderito al Public Sector Partner Program di Aws, rafforzando così la propria attenzione nei confronti del settore pubblico, dell'istruzione e del no profit. Il programma supporta enti pubblici e agenzie governative federali, statali e locali nella modernizzazione e trasformazione delle proprie applicazioni e dell'IT, nonché le istituzioni scolastiche impegnate nella trasformazione digitale per garantire la didattica a distanza.