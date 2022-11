Broadcom in attesa, l’antitrust UK indaga sull’affare Vwmare La Competition and Markets Authority ha avviato un’indagine antitrust sulla prospettata acquisizione da 61 miliardi di dollari. Pubblicato il 21 novembre 2022 da Redazione

L’acquisizione di Vmware da parte di Broadcom potrebbe avere la strada sbarrata: l’accordo da 61 miliardi di dollari, firmato lo scorso maggio, è sotto la lente d’ingrandimento dell’antitrust britannico. La Competition and Markets Authority (Cma) ha infatti avviato un’indagine per verificare se l’eventuale acquisizione rappresenti una minaccia alla concorrenza, e in questa prima fase ha invitato “qualsiasi parte interessata” a segnalare i propri commenti entro il 6 dicembre. Non è ancora stata comunicata la data entro cui verrà emesso un giudizio.

Più precisamente, l’indagine è tesa a capire se l’acquisto di Vmware da parte di Broadcom possa creare “una sostanziale riduzione della concorrenza in qualsiasi mercato o mercati di beni e servizi nel Regno Unito”. Anche la Commissione Europea e, oltreoceano, la Federal Trade Commission hanno avviato investigazioni antitrust dello stesso tipo.

Le paure di una possibile distorsione della concorrenza sono motivate dalle molte proprietà tecnologiche accumulate da Broadcom negli anni, come CA Technologies (comprata nel 2018 per 18,9 miliardi di dollari) e Symantec (acquisita l’anno seguente per 10,7 miliardi di dollari), senza dimenticare la tentata e mai riuscita acquisizione di Qualcomm. Dal business della produzione di semiconduttori, sempre più la società si è allargata ad abbracciare il software.



Il prospettato acquisto di Vmware si configura come la terza operazione di M&A più grande in campo tecnologico, dopo quella di Activision da parte di Microsoft (ancora in sospeso, vale 69 miliardi di dollari) e quella di Emc da parte di Dell del 2016 (67 miliardi di dollari). Vmware è tornata a essere una società indipendente a fine 2021, staccandosi dal gruppo Dell Technologies che l’aveva acquisita nel 2004.



“Siamo ansiosi di collaborare con la Competition and Markets Authority in questa procedura”, ha dichiarato un portavoce di Broadcom, riporta TechCrunch. “Siamo fiduciosi del fatto che questo accordo non presenta alcun problema per la competizione. Stiamo facendo progressi nelle varie procedure di approvazione regolatoria in tutto il mondo e ci aspettiamo che la transazione venga completata nell’anno fiscale 2023 di Broadcom”.