Buon momento per Meta: riparte l’advertising e si pensa all’AI I ricavi trimestrali della società di Mark Zuckerberg crescono dell’11% anno su anno, gli utili del 16%. Il numero dei dipendenti scende del 14%. Pubblicato il 27 luglio 2023 da Valentina Bernocco

Meta sembra aver superato la crisi che in tutto il 2022 aveva attraversato le sue piattaforme, Facebook in particolare. Il rallentamento della crescita dei nuovi utenti e degli investimenti pubblicitari, insieme alle spese per i progetti di metaverso (forse eccessive, e in ogni caso non apprezzate dagli azionisti), avevano pesato sui costi della società di Mark Zuckerberg, già messa sotto pressione dalla concorrenza di TikTok.

I 21mila licenziamenti pianificati dallo scorso ottobre possono aiutare a tagliare i costi, ma quel che conta davvero per il futuro di Meta sono due cose: la vitalità del core business, ovvero la pubblicità online, e la capacità di essere protagonista nel mercato nascente dell’intelligenza artificiale generativa. E per tutte due gli ambiti al momento l’orizzonte è sereno, se guardiamo ai risultati fiscali del secondo trimestre e alle ultime iniziative dell’azienda.

Nel trimestre terminato al 30 giugno Meta ha ottenuto poco meno di 32 miliardi di dollari di ricavi (31,999 miliardi), segnando una crescita dell’11% anno su anno, mentre i 7,78 miliardi di dollari di utile netto rappresentano un incremento del 16%. L’utile per azione ajdusted pari a 2,98 dollari ha superato di sette centesimi la stima degli analisti di Refinitiv. Il margine operativo si è mantenuto al 29% nel secondo trimestre 2023, così come era stato un anno prima, ma costi e spese sono cresciuti da 20,46 a 22,6 miliardi di dollari.



Un segnale positivo è certamente la crescita del 12% anno su anno dei ricavi pubblicitari, una performance migliore ancora di quella di Google. Aumentano anche gli utenti attivi di Facebook, +5% anno su anno per quelli giornalieri (con un dato medio di 2,06 miliardi nel trimestre) e +3% per quelli mensili (3,03 miliardi), e per una piattaforma social ormai matura non è poco.









Di contro, il nuovo nato in casa Meta ha fatto un ottimo debutto: Threads ha incuriosito 100 milioni di utenti nei primi giorni dal lancio, che peraltro esclude al momento i Paesi dell’Unione Europea. E per quanto riguarda l’intelligenza artificiale generativa, la società di Menlo Park sta cercando stare al passo con Microsoft e Alphabet continuando a sviluppare il proprio modello proprietario, Llama, la cui nuova versione è appena stata lanciata.



“Continuiamo a osservare un forte coinvolgimento nelle nostre app e davanti abbiamo la più entusiasmante roadmap mai vista negli ultimi tempi con Llama 2, Threads, Reels, nuovi prodotti di AI in rampa di lancio e il debutto di Quest 3 il prossimo autunno”, ha dichiarato Zuckerberg. Llama 2 è disponibile gratuitamente come open source per sviluppatori e aziende con meno di settemila dipendenti; sui fornitori cloud, come Aws e Microsoft, che volessero inserirlo in offerta, invece, Meta si aspetta di poter generare profitti. L'azienda non fa parte, al momento, della neonata iniziativa sull'AI responsabile che unisce Microsoft, Alphabet, OpenAI e Antrophic.



Nota amara in una trimestrale soddisfacente: il numero dei dipendenti totali è sceso del 14% anno su anno, ammontando a 71.469 persone a fine giugno (il conteggio già include circa metà dei tagli annunciati). In questo, tuttavia, Meta non differisce troppo dalle altre Big Tech che, come Microsoft e Alphabet, hanno scelto la strada dei licenziamenti per ottenere risparmi e per poter meglio investire nelle aree di maggior crescita potenziale, e in particolare nell’intelligenza artificiale.



Per l’intero anno fiscale 2023 la società si aspetta di registrare spese totali comprese tra 88 e 91 miliardi di dollari, tra cui circa quattro miliardi legati ai costi di ristrutturazione. Nel 2024 è probabile che i costi lieviteranno ancora, in particolare quelli legati all’infrastruttura: per supportare le attività di intelligenza artificiale e di metaverso, l’azienda ha bisogno di nuovi data center e di server equipaggiati con chip ad alte prestazioni. Anche le spese di personale cresceranno, nonostante i tagli, per via di un aumento dei ruoli tecnici tra i dipendenti di Meta.