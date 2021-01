Business continuity assicurata e senza pensieri con l’array di Dell Emc Il nuovo Dell Emc PowerStore Metro Node è un sistema di storage di fascia media, che automatizza le procedure di recovery e ripristino e che assicura allo stesso tempo un Rpo e un Rto pari a zero. Pubblicato il 20 gennaio 2021 da Redazione

La business continuity non ha orari, per definizione. Dell Emc sa che in alcuni settori le aziende non possono permettersi di fermare la produzione o i servizi nemmeno per un minuto, ma sa anche che non sempre è possibile garantire ai data center un intervento umano tempestivo, 24 ore al giorno e sette giorni su sette. Per risolvere la sfida di una business continuity automatizzata è nato Dell Emc PowerStore Metro Node, un array di storage di fascia media che si distingue dalle soluzioni di tipo “attivo-passivo”.

A differenza di queste, PowerStore Metro Node consente configurazioni “attivo-attivo” permettendo di avere allo stesso tempo un Recovery Point Objective (Rpo) e un Recovery Time Objective (Rto) pressoché “pari a zero”, a detta di Dell. Il vantaggio è duplice, poiché un Rpo pari a zero significa che non ci sarà alcuna perdita di dati, mentre un Rto pari a zero fa sì che l’interruzione di operatività del data center sia impercettibile.

Dell Emc PowerStore Metro Node

A detta di Dell, soltanto la replica metro sincrona può garantire sia un Rpo sia un Rto pari a zero. Il nuovo PowerStore Metro Node è stato progettato anche per avviare in automatico un instant failover, e può farlo attraverso una tecnologia witness installata come macchina virtuale in un dominio separato. Quanto alla flessibilità d’uso, i clienti possono scegliere quali workload replicare e quali no. Ulteriori vantaggi, secondo Dell, sono il fatto che PowerStore non abbia sostanzialmente alcun impatto sulle generali prestazioni dello storage e il fatto di non richiedere alcun software aggiuntivo per essere distribuito sull’host.

“Il PowerStore Metro Node è stato totalmente in grado di sincronizzare i nostri workload su due diversi array PowerStore, offrendo prestazioni superiori”, ha testimoniato Bryan Peroutka, technical solutions architect di World Wide Technology, un fornitore di servizi IT statunitense. “Ha un'interfaccia molto rapida, responsiva e semplice da navigare e occupa poco spazio, aggiungendo soltanto un ingombro 2U al nostro sistema PowerStore. È un complemento ideale per la strategia di business continuity di qualsiasi azienda”. Il Dell Emc PowerStore metro node è un cluster composto da due unità 1U, con supporto 32Gb/s Fibre Channel.