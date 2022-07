Business Intelligence “facile”: Sap compra l’italiana Askdata La startup acquisita è specializzata in soluzioni di analytics con query formulate in linguaggio naturale. La sua proprietà intellettuale sarà integrata nella Business Technology Platform di Sap. Pubblicato il 21 luglio 2022 da Redazione

L’ultima acquisizione di Sap conferma un concetto che i vendor di Ict ripetono costantemente: il vero valore dei dati non sta nei dati in sé, ma nella capacità di saperli interrogare, analizzare e comprendere. Bisogna sapere dove cercare, e come. E le figure non tecniche, come quelle dell’area marketing o delle vendite, hanno bisogno di soluzioni di facile utilizzo. L’acquisto di Sap è Askdata, startup italiana (con base a Roma) specializzata in search-driven analytics, cioè in soluzioni che permettono di interrogare un insieme di dati per ottenere risposte utili al business.



Più precisamente, Askdata sviluppa soluzioni di search-driven analytics che utilizzano l’intelligenza artificiale per comprendere le query formulate in linguaggio naturale. L’utente può interrogare un database semplicemente scrivendo nella maschera di ricerca la propria richiesta, per esempio “le performance di vendita divise per regione”, o “il numero di visitatori su base mensile”, o “il fatturato del mese di ottobre”, e ottenendo in risposta liste, tabelle o grafici di facile consultazione.



I dati di partenza sono quelli delle applicazioni di business, a cui Askdata si connette, e i quali non vengono spostati dalla collocazione originaria. Ciononostante, le analisi sono complete di informazioni di contesto. La soluzione è accessibile via browser e supporta attualmente quattro lingue, ovvero italiano, inglese, francese e spagnolo, ma sono in corso test per aggiungere altri idiomi.

Per volontà di entrambe le parti, non è stato comunicato alcun dettaglio finanziario dell’acquisizione. Sappiamo invece che la proprietà intellettuale di Askdata verrà integrata nella Business Technology Platform di Sap e “contribuirà a un’esperienza di analisi leggera di prossima generazione” sia per i clienti delle soluzioni Sap Analytics Cloud e sia per chi utilizza applicazioni line-of-business.

(Dal sito di Askdata)

“Il mercato dei dati e dell’analisi sta evolvendo significativamente”, ha dichiarato Irfan Khan, presidente e chief product officer della divisione Sap Hana Database & Analytics, “ed è fondamentale fornire ai clienti esperienze più semplici che consentano agli utenti occasionali di poter prendere decisioni basate sui dati in modo indipendente. La capacità di soddisfare un’ampia gamma di profili utente sarà il principale motore dell'adozione di dati e analisi. Askdata offre a Sap un percorso per guidare questa transizione a vantaggio dei nostri clienti”.