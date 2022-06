Cambio al vertice di Xiaomi Italia con la nomina di Thomas Ma Il nuovo general manager prende il posto di Leonardo Liu, che passa a un altro ruolo internazionale. Pubblicato il 22 giugno 2022 da Redazione

Da giovane manager a giovane manager, passa di mano il timone di Xiaomi Italia: Leonardo Li, fino a ieri al capo della filiale tricolore dell’azienda, ha assunto un “nuovo incarico di rilievo a livello internazionale”, fa sapere l’ufficio stampa. Al suo posto è stato scelto per il ruolo di general manager di Xiaomi Italia Thomas Ma.

Laureato in Giornalismo Internazionale, Ma è in Xiaomi dal 2017. Dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente per la regione Cis (Europa Orientale e Asia), oggi va alla guida di uno tra i mercati più importanti per Xiaomi a livello europeo, grazie ai buoni risultati di vendita conseguiti dal 2018 (anno di apertura della filiale italiana) a oggi.



“Xiaomi sta avendo un successo planetario e l’Italia, in soli quattro anni, ha contribuito alla crescita e al posizionamento del brand a livello europeo”, ha dichiarato Thomas Ma. “Ho accolto con grande entusiasmo questo nuovo incarico, e sono orgoglioso di poter guidare un team così unito e appassionato. Sono certo che insieme riusciremo a raggiungere nuovi e importanti traguardi”.

La nomina, ha spiegato l’azienda, si inserisce in una strategia mirata a dare slancio allo sviluppo del marchio e ad “accrescere la posizione di Xiaomi Italia sia nel settore smartphone sia in quello AIoT”, acronimo che sta a indicare l’Internet of Things regolato dall’intelligenza artificiale. Dai monitoraggi di Counterpoint, nel trimestre iniziale di quest’anno Xiaomi risulta essere il terzo marchio di smartphone al mondo, con una quota di mercato a volume pari al 12%, non troppo lontano dal 18% di Apple (Samsung è in testa con il 23%).