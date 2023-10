Capgemini punta sui chip con l’acquisizione di Hdl Design House L’acquisizione porterà in Capgemini le competenze di HDL Design House, società serba che si occupa di progettazione e verifica di semiconduttori. Pubblicato il 20 ottobre 2023 da Redazione

I semiconduttori sempre più saranno una tecnologia strategica, su cui si giocheranno i rapporti di forza tra gli Stati, e non è un’esagerazione dirlo. Ma in mezzo al braccio di ferro tra Usa e Cina sui componenti e agli investimenti da decine di miliardi di dollari delle Big Tech statunitensi, anche i player europei possono dire la loro. Capgemini ha appena annunciato un’acquisizione, già chiusa, che potenzierà le sue competenze e i suoi servizi di ingegneria dei semiconduttori: si tratta di Hdl Design House, società serba di servizi di progettazione e verifica di chip elettronici.



Fondata nel 2001 e con sede a Belgrado, Hdl Design House dà lavoro a circa 300 ingegneri altamente qualificati e specializzati nella progettazione di chip con architettura Arm e destinati a vari settori e clienti, inclusi gli Oem.



“Dal momento che il digitale è ormai presente ovunque, i semiconduttori sono un elemento centrale della trasformazione aziendale”, ha dichiarato William Rozé, Ceo di Capgemini Engineering e membro del Group Executive Board. "Hdl Design House è leader nel campo dell'innovazione dei semiconduttori e ci consentirà di rafforzare la nostra presenza nell’Europa orientale per soddisfare ulteriormente la domanda globale di prodotti intelligenti di ultima generazione. Sono entusiasta di dare loro il benvenuto in Capgemini".

"L'ingresso in Capgemini rappresenta per noi un passaggio naturale, in quanto entriamo a far parte di un'importante organizzazione globale e multidisciplinare” ha commentato il presidente e Ceo dell’azienda serba, Predrag Markovic. “Si tratta di una prospettiva davvero entusiasmante per HDL Design House e tutti i suoi dipendenti”.