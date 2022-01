Carla Masperi guida ad interim Sap Italia, Raptopoulos all’Emea South L’azienda ha nominato un nuovo responsabile per l’area geografica che comprende l’Europa meridionale, il Medio Oriente e l’Africa. Carla Masperi scelta ad interim per guidare la filiale italiana. Pubblicato il 19 gennaio 2022 da Redazione

Sap Italia ha un nuovo amministratore ad interim, Carla Masperi. Entrata in azienda nove anni fa, la manager è attualmente chief operating officer per il Cluster Italia e Grecia ma è stata anche scelta per occupare (almeno temporaneamente) il vuoto lasciato da Emmanuel Raptopoulos. Dopo due anni nel ruolo di managing director per la filiale italiana, Raptopoulos è stato appena nominato presidente per la regione Emea South, regione che comprende l’Europa meridionale, il Medio Oriente e l’Africa.

Si tratta, per Sap, di una aree geografiche più importanti per quel che riguarda la missione di far transitare sul cloud i propri clienti: un percorso che l’azienda ha intrapreso da anni, trasformando la propria offerta di Erp e di sistemi di gestione dei database.

Emmanuel Raptopoulos, presidente Emea South di Sap; nella foto in alto, Carla Masperi, nuovo amministratore delegato ad interim di Sap Italia

L’ingresso di Raptopoulos ingresso in Sap risale al 2006, e da allora ha assunto incarichi di crescente responsabilità, fino appunto a quello di AD per l’Italia (dal gennaio 2020 al gennaio 2022) e, ora, di presidente per l’Emea South. Il manager subentra a Claudio Muruzabal, recentemente nominato presidente della nuova organizzazione globale Sap Cloud Success Services. Nel nuovo ruolo, Raptopoulos sarà responsabile di circa 24 uffici e cinquemila dipendenti Sap operativi nella regione Emea South, continuando però a lavorare dall’ufficio di Milano. Riporterà a Scott Russell, executive board member, customer success di Sap.

“Il prossimo decennio per l’Emea South sarà guidato dalla crescita del cloud e fortemente basato sul nostro intento, lo sviluppo delle persone e delle partnership”, ha dichiarato Raptopoulos. “Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo. L’Emea South è un mercato molto dinamico per Sap, le organizzazioni si stanno sempre più trasformando in organizzazioni intelligenti e sostenibili tramite il cloud. Non vedo l’ora di collaborare con i nostri clienti in questa regione così diversificata per innovare e quindi contribuire in modo significativo al loro successo nel lungo termine”.

Il ruolo di amministratore delegato è stato assegnato ad interim a Carla Masperi, “sulla base di una carriera ricca di successi e risultati positivi”, fa sapere l’ufficio stampa. Masperi continuerà anche a mantenere il precedente incarico di chief operating officer per il Cluster Italia e Grecia.