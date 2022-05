Cegid allarga l’offerta di software con l’acquisizione di Notilius Le due società sono in trattative per il passaggio di proprietà. I software di gestione T&E di Notilius saranno integrati nell’offerta di Cegid. Pubblicato il 25 maggio 2022 da Redazione

Cegid, azienda fornitrice di software in cloud per Erp, tesoreria, gestione fiscale, contabilità e risorse umane, punta a espandersi nell’area delle soluzioni per la gestione delle spese e trasferte aziendali. Ha avviato, infatti, trattative esclusive per l'acquisizione di Notilus, società parte della francese Dimo Software. La specialità di Notilius sono i software di gestione T&E (spese e delle trasferte), declinati in soluzioni rivolte alle aziende private e al settore pubblico e affiancati da software per la gestione del parco auto aziendale.

Strumenti di riconoscimento dei caratteri delle note spese, intelligenza artificiale e audit trail arricchiscono questi software.

Se l’acquisizione andrà in porto, superate le usuali condizioni di chiusura, Cegid potrà integrare queste tecnologie nel proprio portfolio software. Ma oltre all’allargamento dell’offerta potrà accelerare lo sviluppo di Notilus e le vendite in modalità SaaS, sfruttando la propria esperienza e competenza in questo settore.

“Notilus è un marchio storicamente riconosciuto che dispone di soluzioni utili e innovative di altissima qualità, molto apprezzate dai clienti e facili e veloci da implementare”, ha commentato Pascal Houillon, amministratore delegato di Cegid. “Con il prossimo arrivo di Notilus, del talento dei suoi dipendenti, della sua cultura di creazione condivisa e delle sue offerte all'avanguardia, accelereremo la nostra strategia al servizio delle direzioni finanziarie, uno dei cinque mercati prioritari di Cegid, e rafforzeremo la nostra posizione di leader europeo nelle soluzioni di gestione basate sul cloud”.

Cegid conta oggi 3.600 dipendenti e sviluppa un fatturato annuo di 632 milioni di euro (al 31 dicembre 2021), commercializzando le proprie soluzioni in tutto il mondo. Notilus ha alle spalle un'esperienza venticinquennale, sviluppa un giro d’affari annuo di 14,4 milioni di euro e conta oggi 138 dipendenti. Nella lista delle aziende clienti, più di mille, ci sono anche Stellantis, la catena della Gdo francese Casino e la multinazionale spagnola di trasporti Ferrovial.