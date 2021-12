Centro Computer potenzia l’offerta di Data Loss Prevention Il system integrator ha siglato un accordo con la startup israeliana ITsMine per portare in Italia una nuova soluzione per il controllo e la prevenzione della perdita di dati. Pubblicato il 16 dicembre 2021

Difendersi dal pericolo di perdita di dati è sempre più critico per le aziende, in uno scenario di forte crescita dei ransomware e di generale ascesa degli attacchi informatici. Centro Computer, system integrator appartenente al Gruppo Project, in sintonia con i tempi che corrono ha aggiunto alla propria offerta un’innovativa soluzione di Data Loss Prevention: si tratta di Beyond DLP, una piattaforma software sviluppata dalla startup israeliana ItsMine.

Beyond DLP permette di controllare i dati ovunque essi risiedano (on-premise o in cloud, incluse i servizi di storage come OneDrive, Google Drive, Dropbox, NetApp e qualsiasi file storage Windows/Linux) senza bisogno di classificarli e utilizzando un’unica console di monitoraggio. La soluzione si avvale di soluzioni plug and play basate su Intelligenza Artificiale, apprendimento automatico e tecniche di deception per effettuare controlli sui vettori degli attacchi.

Attraverso un agente preposto al controllo, Beyond DLP permette di riconoscere non solo le attività anomale che si inseriscono negli ambienti IT aziendali dall’esterno, ma anche quelle compiute dai dipendenti dell’azienda: in questo modo i dati vengono protetti sia dalle minacce esterne sia da quelle interne.

“La funzionalità del dato è ormai imprescindibile per le aziende, che a essa devono dedicare maggiore focus se vogliono essere protagoniste consapevoli della trasformazione digitale”, ha spiegato Stefano Volpi, vice president sales per l’Europa di ITsMine. “Centro Computer ha fatto suo questo concetto quando ancora questo tipo di problematica non riempiva le pagine dei quotidiani. Siamo lieti che sia stata prontamente compresa la forte innovazione insita in Beyond DLP e che le nostre aziende abbiano avviato una stretta e proficua collaborazione”.

Grazie all’accordo sottoscritto, Centro Computer integrerà la propria offerta di servizi gestiti per le aziende con Beyond DLP, soluzione adatta ad aziende di ogni dimensione e che risponde ai requisiti di tracciabilità imposti dal Gdpr. “Siamo molto soddisfatti della partnership siglata con ITsMine e di poter offrire Beyond DLP tra i nostri servizi Managed Service Provider”, ha commentato Roberto Vicenzi, amministratore delegato e digital innovation manager di Centro Computer. “Questa soluzione mette a disposizione delle aziende nostre clienti una tecnologia integrata e proattiva a salvaguardia della proprietà intellettuale e della reputazione e in grado di evitare interruzioni operative e perdite finanziarie”.