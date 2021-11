Cesare D’Angelo nuovo general manager di Kaspersky Italia Morten Lehn lascia il suo ruolo per diventare managing director Northern and Eastern Europe. Cesare D’Angelo farà crescere il settore B2C, il B2B e le partnership di canale. Pubblicato il 04 novembre 2021 da Redazione

Passaggio del testimone nella filiale italiana di Kaspersky: Cesare D’Angelo diventa general manager, prendendo in carico le responsabilità ricoperte fino a ieri da Morten Lehn. Quest’ultimo lascia il ruolo per diventare managing director per l’Europa settentrionale e orientale. D’Angelo non è un volto nuovo per Kaspersky: entrato in azienda nel 2018 come direttore del canale B2B, l’anno seguente era stato promosso nel ruolo di head of Enterprise. Alle spalle ha una carriera più che ventennale nel campo delle vendite, del business development e della gestione del canale.

Nel suo nuovo ruolo di general manager per l’Italia, D’Angelo “lavorerà per mantenere la posizione di leader dell’azienda nel mercato B2C e avrà il compito di guidare la crescita del posizionamento di Kaspersky nel settore B2B”, fa sapere l’ufficio stampa. “Tra gli obiettivi del nuovo ruolo di Cesare D’angelo ci sarà quello di investire sulla fidelizzazione e sull’enablement tecnico del canale e di sviluppare partnership efficaci e di lungo termine oltre che posizionare Kaspersky tra i player di riferimento in ambito enterprise”.

“Sono davvero molto orgoglioso di ricoprire questo ruolo chiave per un’azienda come Kaspersky, di cui faccio parte da tre anni, e di portare avanti il lavoro già iniziato negli anni precedenti”, ha dichiarato D’Angelo. “Complice la crisi pandemica a cui abbiamo assistito, la cybersecurity è diventata la principale preoccupazione di molte aziende in tutti i settori, ed è per questo che raccolgo con entusiasmo la sfida di far crescere le quote di mercato dell’azienda nel settore enterprise e di offrire ai nostri clienti business prodotti e servizi in grado di rispondere alle loro esigenze anche grazie al supporto della nostra rete di partner”.

Per Morten Lehn, dopo otto anni in Kasperky, la nomina a managing director Northern and Eastern Europe rappresenta una promozione. Il suo principale incarico sarà quello di rafforzare le relazioni esistenti e il supporto dei partner, e al contempo creare nuove partnership che permettano di potenziare l’offerta. “Mentre l’Europa continua ad adattarsi ai nuovi modelli di lavoro e alle nuove opportunità che possono emergere per me è davvero un orgoglio poter essere al timone dell’azienda in Nord Europa”, ha commentato Lehn. “Con una squadra forte al mio fianco, sono certo che raggiungeremo ottimi risultati in termini di crescita e successi ottenuti".