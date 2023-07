Chat di Bing per le aziende e novità per i partner di Microsoft Presentati il Microsoft AI Cloud Partner Program, nuove funzionalità del Copilot e Chat Bing Enterprise, strumento di AI generativa che tutela i dati aziendali. Pubblicato il 20 luglio 2023 da Redazione

Un numero mostre: sono 400mila i partner di Microsoft in giro per il mondo. A loro, principalmente, sono rivolti molti degli annunci della conferenza “Microsoft Inspire”, organizzata quest’anno come evento virtuale. E come prevedibile, l’intelligenza artificiale è stata uno dei protagonisti, a partire dall’annuncio di una collaborazione con Meta per portare su Azure e sui dispositivi Windows il nuovo large language model sviluppato a Menlo Park, Llama 2. Pare che Microsoft abbia deciso di offrire ai clienti la massima possibilità di scelta non limitando l’offerta ai soli modelli di OpenAI, che resta comunque il punto di riferimento principale per l’intelligenza artificiale.

Nella startup di Sam Altman Microsoft, d’altra parte, ha investito 10 miliardi di dollari e ne ha integrato i modelli (gli stessi alla base di ChatGPT) all’interno dei propri prodotti e servizi, da Microsoft 365 a Bing, passando per Dynamics e Azure. Qui hanno debuttato, negli ultimi mesi, numerose funzionalità di AI conversazionale e generativa che Microsoft ha battezzato Copilot, e l’idea è di estenderne la presenza a tutto il sistema operativo Windows.

Tornando agli annunci di “Inspire”, la società di Redmond ha fatto sapere che i modelli linguistici avanzati e gli altri servizi di Azure OpenAI hanno superato quota 4.500 aziende clienti. Si proseguirà con gli investimenti per ampliare l’offerta di Azure Migrate & Modernize e per lanciare Azure Innovate, che andrà incontro alle crescente domanda di strumenti di analytics e intelligenza artificiale.

A proposito del Copilot in Microsoft 365, debutta un nuovo tariffario: costerà 30 dollari al mese a utente per le aziende clienti di Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium. Debuttano, inoltre, nuove funzionalità di “copilota” all’interno di Dynamics 365 Sales: l’intelligenza artificiale può, per esempio, creare riepiloghi delle opportunità di vendita, creare bozze di email, aiutare nella preparazione delle riunioni o dare consigli agli agenti su come personalizzare le interazioni con i clienti.

Durante l’evento virtuale sono state presentate anche nuove funzionalità di AI per Power Automate Process Mining, un’applicazione di analytics da qualche mese introdotta come anteprima e che sarà in disponibilità generale dal mese di agosto. L’Ai permetterà di ottimizzare i processi esistenti e sfruttare l’automazione low-code.





Ci sono novità anche per l’AI che aiuta a trovare contenuti e risposte tramite query. Sulla scia della chat di Bing introdotta in Edge, Microsoft ha presentato Bing Chat Enterprise, un’applicazione nata per dare agli utenti aziendali “migliori risposte, una maggiore efficienza e nuovi modi per essere creativi”. Funziona, in sostanza, come ChatGPT o Bard ma attingendo a una knowledge base privata, e con la garanzia che né i dati delle aziende né le query inserite nella maschera di ricerca siano mai condivisi all’esterno.



Le chat non vengono salvate e nessuno, nemmeno Microsoft, può visualizzarle. Inoltre i dati delle aziende non vengono utilizzati per allenare il modello di AI sottostante. Al momento Bing Chat Enterprise è disponibile in anteprima come servizio incluso (senza costi aggiuntivi) nelle licenze Microsoft 365 E5, E3, Business Premium e Business Standard. In futuro, però, sarà anche disponibile in abbonamento come prodotto a sé stante.

Protagonista di “Inspire” è stato anche il nuovo Microsoft AI Cloud Partner Program, che mette a disposizione dell’ecosistema di partner un’offerta di soluzioni e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e su Azure. Il programma copre tutte le fasi dell’attività dei partner, dall’onboarding ai progetti di skilling, go-to-market e co-selling, e propone offerte e vantaggi specifici per l'AI.



All’interno del programma è anche disponibile Isv Success, un percorso rivolto ai fornitori di software indipendenti, con ambienti demo e sandbox, consulenze tecniche per la creazione e la pubblicazione di applicazioni, vantaggi di vendita e marketing. Nell’ambito dell’AI Cloud Partner Program saranno anche introdotte nuove certificazioni.