Chief information officer, cinque sfide per il lavoro 5.0 Appuntamento a Napoli il 22 giugno e a Roma il 15 novembre con le prossime edizioni del Cio Panel, evento di The Innovation Group rivolto a una figura cruciale per il futuro delle aziende. Pubblicato il 16 maggio 2023 da Redazione

Agilità, obiettivi Esg, automazione, competenze, integrazione tra capitale umano e intelligenza artificiale: sono queste le principali sfide da vincere per una figura aziendale sempre più strategica come quella del Cio, il chief information officer. Così è emerso dall’ultima edizione del “Cio Panel”, evento a porte chiuse organizzato a Milano lo scorso febbraio da The Innovation Group per discutere insieme a una rosa di direttori della funzione IT di aziende italiane medio-grandi e della Pubblica Amministrazione su quali competenze, tecnologie e modelli organizzativi saranno necessari per il lavoro del futuro.



Il dibattito prosegue: il prossimo 22 giugno a Napoli si replica con l’edizione partenopea (la prima) del “Cio Panel”, organizzata in collaborazione con Cefriel, centro di innovazione digitale fondato dal Politecnico di Milano, e con il patrocinio di Cio Club Italia. Ancora una volta sono invitati a partecipare i direttori dei sistemi informativi di realtà italiane del settore privato (aziende medio-grnadi) e della Pubblica Amministrazione. La discussione sarà orchestrata da Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia d’Impresa ed Economia Aziendale di Sda Bocconi School of Management.



Il ruolo del Cio ha guadagnato importanza perché oggi le scelte tecnologiche ricadono sul business come mai prima d’ora, anzi sono le fondamenta di un cambiamento necessario per restare competitivi. Sull’onda della pandemia, dal 2020 in poi la digitalizzazione è diventata una leva di resilienza e di competività, mentre nell’ultimo anno le tensioni geopolitiche si sono accompagnate a un incremento di attacchi informatici di alto profilo (in particolare DDoS, ransomware e cyberspionaggio).

(Clicca per maggiori informazioni)



Nel “Cio Panel” di Napoli si discuterà anche su quanto emerso dal precedente apputamento milanese, cioè delle cinque sfide in cui il Cio ha non solo voce in capitolo, ma un ruolo cruciale:

condizioni organizzative e normative per un lavoro industriale più agile, più dinamico, più attrattivo;

il paradigma industria 4.0 (robotica, automazione, analisi dei dati, connessioni IoT) e i primi passi verso il modello 5.0 (che incorpora la cooperazione uomo-AI e la resilienza);

una visione olistica e sostenibile dell’ecosistema manifatturiero;

un dialogo permanente e costruttivo tra imprese e mondo della formazione;

una piena integrazione del lavoro umano con quello “artificiale” dell’automazione, della robotica e dell’AI generativa.

Il nuovo modello di lavoro “5.0”, secondo i Cio italiani, non deve ledere la stabilità dei rapporti, la sicurezza e l’equilibrio tra vita personale e professionale. Al contrario, deve ispirarsi a principi di sostenibilità ambientale, inclusione sociale, trasparenza e correttezza della governance organizzativa, e in tutto questo la formazione e la valorizzazione dei talenti sono aspetti cruciali.



Il “Cio Panel” di Napoli e la successiva edizione di Roma del 15 novembre, ospitata all’interno del più ampio “Digital Italy Summit”, proporranno una sfida e una chiave di lettura di questo modello di “lavoro 5.0”, in cui i Cio giocano un ruolo fondamentale. Il chief information officer ha la grande opportunità e insieme la responsabilità di integrare l’evoluzione tecnologica con i nuovi modelli produttivi sostenibili.



Sul sito di The Innovation Group tutti i dettagli sull’agenda del “Cio Panel” di Napoli del 22 giugno (in concomitanza del Campania Digital Summit) e del “Cio Panel” di Roma del 15 novembre (in concomitanza del Digital Italy Summit).