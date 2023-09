Chip per l’intelligenza artificiale, mercato raddoppiato in quattro anni Gartner pronostica per i semiconduttori destinati ad applicazioni di AI un giro d’affari di 119 miliardi nel 2027. Pubblicato il 05 settembre 2023 da Valentina Bernocco

Le vendite di chip per l’intelligenza artificiale quest’anno è destinato a crescere del 21% circa, considerando il valore. Queste stime di Gartner per il mercato dei semiconduttori progettati per eseguire carichi di lavoro di intelligenza artificiale: si passerà dai 44,22 miliardi di dollari di giro d’affari realizzati nel 2022 ai 53,44 miliardi stimati per quest’anno (+20,9%), per poi salire a 67,15 miliardi circa nel 2024.



La crescita proseguirà poi nel medio termine, alimentata dagli sviluppi e dalla domanda di applicazioni di AI generativa. Gli analisti pronosticano per il 2027 un giro d’affari di 119,4 miliardi di dollari, sostanzialmente un raddoppio rispetto al valore di quest’anno.



Per quanto riguarda i processori di AI impiegati nei dispositivi consumer (come Pc e smartphone, per esempio utili nelle applicazioni fotografiche o per l’ottimizzazione dei consumi), Gartner stima che le vendite quest’anno arriveranno a 1,2 miliardi di dollari, raddoppiando, e oltre, il valore di 558 milioni di dollari del 2022.



“Gli sviluppi dell’AI generativa e l’utilizzo crescente di un ampio ventaglio di applicazioni basate su AI nei data center, nelle infrastrutture edge e nei dispositivi endpoint richiede un’offerta di unità di calcolo grafico (Gpu) performanti e di componenti semiconduttori ottimizzati”, ha spiegato Alan Priestley, vice president analyst di Gartner. “Questo sta alimentando la produzione e la distribuzione di chip per l’AI”.



La società di ricerca prevede che in futuro avranno un ruolo sempre più importante anche i chip AI “personalizzati”, progettati per specifici workload da ottimizzare. “Per molte aziende”, ha detto Priestley, “il deployment su larga scala di processori di AI personalizzati sostituirà l’attuale architettura chip dominante, quella delle Gpu discrete, per un’ampia gamma di workload, specie quelli basati su tecniche di AI generativa”. L’adozione di chip per l’AI customizzati crescerà anche nei data center dei grandi fornitori di servizi cloud, come Amazon, Microsoft e Google.