Cisco, Deloitte e Salesforce tra le migliori aziende dove lavorare L’annuale classifica di Great Place to Work mette sul podio Hilton, Dhl e Cisco. Clima aziendale, stipendi, meritocrazia, equilbrio tra lavoro e tempo libero i punti di forza. Pubblicato il 17 novembre 2023 da Redazione

Cisco è la migliore società informatica multinazionale in cui lavorare ed è la terza in assoluto, considerando tutti i settori d’impresa, dopo Hilton e Dhl. Questo il verdetto della classifica “Wold’s Best Workplaces 2023” di Great Place to Work, società specializzata nello studio e nell’analisi del clima aziendale. Questa classifica prende in considerazione, nello specifico, le multinazionali di grandi dimensioni, con almeno cinquemila collaboratori (di cui il 40% almeno all’estero rispetto alla sede del quartier generale).



La lista prosegue con AbbVie (settore farmaceutico), Teleperformance (multinazionale francese di servizi di outsourcing, assistenza tecnica e customer experience), Deloitte, Salesforce, Stryker (apparecchiature per il settore medico), Cadence (semiconduttori), Accenture, SC Johnson (prodotti per la cura della casa e della persona), Hilti (prodotti per l’edilizia), Admiral Group (assicurazioni), Thoughtworks (software e servizi digitali), Sap, Atlassian (software per Ucc e gestione workflow), Dow (industria chimica), Bacardi (beverage), Nivdia, Insight Enterprises (system integrator), ServiceNow (software per gestione flussi di lavoro e sviluppo low-code), E&Y, Kiabi (abbigliamento), AL Dabbagah Goup (gruppo di investimento) e Coats (industria tessile).

Come si nota, tra i primi 25 nomi abbondano le aziende informatiche o comunque attive nell’ambito digitale come sviluppatori di software o fornitori di servizi. Ma che cosa rendere queste multinazionali migliori di altre? Secondo questa classifica, si tratta di aziende che offrono un ambiente di lavoro soddisfacente, che ascoltano e valorizzano i propri collaboratori e che li aiutano ad avere un buon equilibrio tra vita professionale e personale. In parole semplici, aziende con dipendenti felici.

Un dato è schiacciante: il 90% dei dipendenti delle aziende in classifica dichiarata di lavorare in un ambiente di lavoro eccellente, mentre la media della forza lavoro globale è di poco superiore al 50%. L’88% raccomanderebbe l’azienda per cui lavora ad amici e parenti, contro una media della forza lavoro globale pari al 54%).

Inoltre queste compagnie tendono a coinvolgere direttamente i collaboratori nelle decisioni relative ai processi aziendali (per l’81% dei dipendenti delle aziende della top-25) e favoriscono la meritocrazia evitando i favoritismi (per il 79%). Non da ultimo, spesso anche se non sempre riconoscono una equa retribuzione (per il 75% dei dipendenti delle aziende in classifica).

In negativo spicca, purtroppo, l’assenza di multinazionali italiane. “Il fatto che ci siano molte filiali di multinazionali straniere, ma nessuna azienda italiana dimostra inequivocabilmente dove stiamo perdendo in termini di competitività: non è la capacità operativa, l’inventiva e la capacità di risolvere i problemi, è l’incapacità di creare ambienti di lavoro caratterizzati da una cultura basata sulla credibilità, sul rispetto e sull’equità di trattamento, indipendentemente dalle caratteristiche personali o dal ruolo ricoperto in azienda”, ha commentato Alessandro Zollo, Ceo di Great Place to Work Italia.

Cisco ha meritato il terzo posto assoluto e il primo tra le multinazionali dell’informatica in virtù delle schiaccianti percentuali di soddisfazione espressa dai dipendenti (oltre 166mila): il 95% afferma che è un ottimo posto in cui lavorare, l’87% pensa di ricevere uno stipendio adeguato, il 91% apprezza il clima aziendale (valutato come “psicologicamente ed emotivamente salutare”) e il 92% si sente incoraggiato a vivere nel giusto equilibrio tra esigenze personali e carriera.