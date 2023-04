CitizenM, il digitale migliora l’esperienza degli ospiti in hotel Con le tecnologie di rete di Juniper Networks la catena alberghiera offre connettività, check-in veloce e servizi che migliorano l’esperienza dei clienti. Pubblicato il 18 aprile 2023 da Redazione

La tecnologia digitale nel settore alberghiero può migliorare in molti modi l’esperienza dei clienti, aggiungendo servizi, velocizzando i tempi di check-in e check-out, rendendo fruibili informazioni e contenuti. Con suoi 31 hotel (e l’ambizione di arrivare a 40 entro la fine del 2024), tra Europa, Stati Uniti e Asia, la catena CitizenM ha cercato di concretizzare il valore di un “lusso accessibile” anche attraverso il digitale, e in particolare attraverso le tecnologie di rete. La società proprietaria, fondata nel 2008 in Olanda, voleva realizzare una rete scalabile e solida a supporto dei propri piani di trasformazione digitale.



“CitizenM ha ridefinito il concetto di hospitality rivoluzionando il modello tradizionale di hotel per offrire al viaggiatore moderno un’esperienza di lusso a prezzi contenuti”, ha dichiarato Bojan Pavicic, director, technology e digital di citizenM. “Uno dei pilastri della nostra strategia è l’offerta di un servizio al cliente che vada oltre ogni aspettativa. Vogliamo anticipare le richieste degli ospiti, superare costantemente le loro aspettative e creare un’esperienza indimenticabile”.



L’azienda si è dunque rivolta alle tecnologie di Juniper Networks, adottando nelle strutture alberghiere della regione Emea nuovi access point, switch e firewall di ultima generazione. In particolare, per quanto riguarda gli access point sono stati scelti i modelli AP12, AP33 e AP43, che funzionano con il software di automazione “intelligente” Mist AI di Juniper, mentre per l’accesso wired sono stati adottati gli switch Ethernet EX4300 ed EX3400.

Il firewall SRX550, una sistema che consolida sicurezza, instradamento del traffico, switching e connettività Wan (Wide Area Network), protegge dal rischio di cyberattacchi tutte le proprietà di CitizenM e la sede centrale di Amsterdam, collegandole al contempo alle risorse cloud aziendali. Il firewall include funzioni per l’ispezione del traffico e la protezione dalle minacce, a beneficio sia dell’azienda e del suo staff sia degli ospiti. “Siamo fermamente convinti che la tecnologia sia il fondamento e il motore della nostra trasformazione”, ha commentato Pavicic. “Apprezziamo il pensiero innovativo di Juniper e il modo in cui l’intelligenza artificiale può aiutarci a gestire la rete”.

Oltre a potenziare la sicurezza di dati e applicazioni, la nuova rete della catena alberghiera ha permesso di supportare nuovi servizi. I clienti possono effettuare il check-in autonomamente, o tramite chiosco o tramite applicazione mobile (e in entrambi i casi il personale può intervenire in caso di necessità). Anziché ritirare in reception una chiave tradizionale o su carta, gli ospiti possono aprire la porta della camera con una chiave digitale, creata all’istante. In camera, poi, è a disposizione un tablet collegato in Wi-Fi, con cui poter controllare temperatura, illuminazione, apertura delle tende, ma utilizzabile anche per visualizzare app, video o giochi sul televisore.

La tecnologia di Juniper, dunque, ha migliorato l’esperienza di soggiorno in hotel, ma non solo. Grazie al software Mist AI, al provisioning “zero touch” e ai flussi di lavoro automatizzati e gestiti dal cloud, è stato possibile semplificare il deployment, la configurazione e la gestione dell’infrastruttura e dei servizi IT in tutte le strutture. Mist AI, in particolare, individua e ripara le anomalie in modo proattivo per velocizzare il troubleshooting anche se non sono presenti tecnici sul posto. Inoltre i manager e il personale dell’hotel possono accedere in modo veloce e affidabile alle diverse applicazioni in uso, come quelle per il property management, la gestione dei contenuti, la sicurezza fisica, i pagamenti e la gestione di video e audio.



“La tecnologia è diventata un elemento chiave nel mondo dell'hospitality”, ha sottolineato Gos Hein van de Wouw, vice president enterprise, Emea di Juniper Networks. “Le richieste dei clienti stanno cambiando e gli ospiti, durante il loro soggiorno, chiedono servizi sempre più personalizzati. CitizenM adotta una tecnologia che mette l’ospite al centro e che fornisce esperienze personalizzate e semplici da fruire. Juniper Mist supporta gli obiettivi di business di citizenM potenziando la connettività con semplicità, fornendo dati analitici e una gestione semplice grazie al troubleshooting proattivo e alla bassa necessità di manutenzione, da cui derivano costi operativi ridotti e un grande valore in termini di esperienza del cliente”.