Cloudera Data Platform è disponibile sull’Aws Marketplace La disponibilità di Cdp nello store di Amazon Web Services rientra in un accordo di collaborazione strategica pluriennale tra le due aziende progettato per accelerare l’adozione del cloud da parte dei clienti, ottimizzandone gli investimenti. Pubblicato il 06 ottobre 2020 da Redazione

Cloudera Data Platform (Cdp) Public Cloud è disponibile sul marketplace di Amazon Web Services (Aws). Come piattaforma dati integrata offre capacità analitiche self-service cloud-native su dati gestiti, protetti e governati a livello centrale attraverso un unico pannello di controllo per una visibilità completa sul cloud privato e pubblico. Grazie all’inserimento nell’Aws Marketplace, i clienti possono semplificare gli acquisti e consolidare la fatturazione, oltre a integrare l’utilizzo di Cdp su Aws nei loro impegni di spesa annuali sul cloud.

“Siamo lieti di ampliare il nostro rapporto con Cloudera e di dare il benvenuto alla piattaforma Cloudera Data Platform su Aws Marketplace”, afferma Chris Grusz, Director of Business Development, Aws Marketplace, Amazon Web Services. “I clienti stanno accelerando la migrazione verso il cloud, e ora saranno in grado di accelerare il time-to-value, grazie alla facilità di approvvigionamento e alla fatturazione consolidata resa disponibile da Aws Marketplace”.

Questa disponibilità rientra in un accordo di collaborazione strategica pluriennale tra Amazon Web Services e Cloudera, progettato per accelerare l’adozione del cloud da parte dei clienti, ottimizzandone gli investimenti. L’intesa riguarda anche i crediti Aws per le prove gratuite di Cdp e la mitigazione dei costi di migrazione. Proprio per facilitare ulteriormente questo passaggio, le due aziende hanno sviluppato congiuntamente un playbook, che offre una metodologia comprovata e ripetibile per la migrazione dei carichi di lavoro.

“Aws e Cloudera offrono alle imprese un percorso efficiente e a basso costo per l’adozione del cloud, sfruttando la scalabilità, la flessibilità e l’agilità di Cdp nell’esecuzione dei carichi di lavoro analitici”, commenta Gary Green, Vice President of Strategic Partnerships di Cloudera. “Il passo successivo della nostra partnership è la collaborazione con i nostri system integrator globali per aiutare i clienti a realizzare migrazioni proficue e di successo dei loro workload verso Aws”.