Cloudera si compra Eventador e accelera l'elaborazione streaming Grazie all'acquisizione del fornitore di servizi cloud-native per l'elaborazione di stream di livello enterprise, l'azienda innova e arricchisce DataFlow, la sua piattaforma per il settore del data streaming. 16 ottobre 2020

Cloudera ha acquisito Eventador, azienda fondata nel 2016 da Erik Beebe e Kenny Gorman per rendere più semplice la realizzazione di applicazioni streaming costruite su dati in real time. Il processo comportava tipicamente un’enorme quantità di codifica su Java, Scala o tecnologie simili, ma la società texana ha semplificato il processo consentendo agli utenti di utilizzare Sql per interrogare flussi di dati in tempo reale, senza implementare codice complesso.

“Crediamo che Eventador accelererà l'innovazione nella nostra piattaforma di streaming Cloudera DataFlow”, spiega Arun Murthy, Chief Product Officer di Cloudera. “DataFlow ha raggiunto una posizione di leadership nel mercato del data streaming, sfruttando il valore combinato e le sinergie di Apache NiFi, Kafka e Flink. Abbiamo recentemente fornito tutte e tre queste funzionalità di streaming come servizi cloud attraverso il data hub di Cloudera Data Platform (Cdp) su Aws e Azure. Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire alla crescita di Flink, sia il software che la community”.

Prossima evoluzione della piattaforma Cloudera di data streaming sarà la possibilità di fornire un'esperienza DataFlow cloud-native senza soluzione di continuità, in cui gli utenti possano concentrarsi sulla creazione di semplici pipeline di dati che aiuti ad acquisire dati da qualsiasi fonte streaming, scalarne la gestione a seconda dei temi e generare insight in tempo reale elaborando i dati sulla pipeline con un'interfaccia di facile uso. L'aggiunta della tecnologia e del team Eventador permetterà ai clienti di Cloudera di estendere l'accesso ai dati in real time all’interno dell’organizzazione.