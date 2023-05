Coachub aggiunge un presidio in Italia, alla guida Gaetano Falcone La società specializzata in coaching digitale rafforza la presenza nel nostro Paese con l’apertura di una legal entity e la nomina di un sales director per l’Italia. Pubblicato il 22 maggio 2023 da Redazione

Per rafforzare le competenze, le soft skill e le opportunità di carriera, il coaching è una risorsa da decenni sfruttata dalle aziende. Oggi è anche un’attività veicolata dal digitale, e Coachub ne è uno specialista. L’azienda, già presente nel nostro Paese dal punto di vista commerciale, ora amplia l’investimento con l’apertura di una legal entity locale e con la nomina di Gaetano Falcone nel ruolo di sales director per l’Italia.

Il manager vanta oltre vent'anni di esperienza nel mondo Sofware as-a-Service e delle soluzioni per le risorse umane, avendo lavorato in incarichi di crescente responsabilità per multinazionali operanti in diversi settori, tra cui Iqvia, LinkedIn e Veeva.



Entrato in Coachub nel 2021, per due anni Falcone ha ricoperto il ruolo di enterprise transformation consultant. Dallo scorso gennaio è diventato il responsabile del team commerciale italiano dell’azienda: tra i suoi compiti, il consolidamento della strategia di crescita di CoachHub sul mercato italiano e lo sviluppo di alleanze con partner strategici.



In qualità di sales director, Falcone lavora inoltre “con l’obiettivo di aiutare le organizzazioni a valorizzare a pieno il proprio potenziale e migliorare il coinvolgimento e la retention dei talenti attraverso la democratizzazione del coaching e le nuove risorse digitali, ottenendo così un impatto positivo sulla produttività, sulla cultura aziendale e sullo sviluppo del business”, ha fatto sapere l’ufficio stampa della società.

“CoachHub”, ha dichiarato Falcone, “è una realtà all’avanguardia specializzata nel coaching digitale e nella formazione completa di tutti i talenti, indipendentemente dal loro livello di anzianità e carriera. Essere alla guida del team italiano è una sfida che raccolgo con grande entusiasmo. Il mio obiettivo numero uno sarà fortificare le fondamenta della nostra strategia di democratizzazione del coaching basata sul digitale e, con il supporto di tutto il team, accrescere il nostro business in Italia”.