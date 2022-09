Cohesity sceglie Mark Molyneux come nuovo Cto per l’Emea La società specializzata in protezione dei dati ha nominato il suo nuovo chief technology officer per Europa, Medio Oriente e Africa. Molyneux ha lavorato in Dell e in Barclays. Pubblicato il 28 settembre 2022 da Redazione

Cohesity, azienda californiana specializzata in protezione dei dati, ha nominato il suo nuovo chief technology officer per l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa): si tratta di Mark Molyneux, professionista britannico con oltre 25 anni di esperienza in ruoli informatici e manageriali, sia all’interno di aziende tecnologiche sia nel settore bancario. Prima di entrare in Cohesity, infatti, Molyneux ha lavorato per quasi tre anni nella sede britannica di Dell come UK Business Development Cto, e ancora prima ha trascorso quasi 13 anni della propria carriera in Barclays Bank.

“Nelle mie precedenti esperienze lavorative ho potuto raccogliere informazioni preziose sul ciclo decisionale delle grandi organizzazioni e delle aziende Fortune 500”, ha commentato Molyneux. “Questi insight strategici sul business di clienti globali e decisivi mi permettono ora di dare indicazioni ai team di leadership CXO di questa regione su come risolvere le loro sfide più importanti in materia di cloud, sicurezza e gestione dei dati”.

Il nuovo Cto svolgerà “un ruolo chiave nell’offrire consulenza a clienti, prospect e partner sul modo in cui la gestione innovativa dei dati possa aiutarli a gestire, proteggere, mettere in sicurezza e ricavare valore dai propri dati, la risorsa digitale più importante per le aziende”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Cohesity. Operando dalla sede di Londra della multinazionale, il manager lavorerà a stretto contatto con una serie di partner e clienti, di diversi settori verticali, per garantire “un riscontro continuo e significativo tra le loro esigenze” e le soluzioni (anche Software-as-a-Service) per la protezione dei dati, il backup e il ripristino di Cohesity.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Mark Molyneux nel team come Cto Emea”, ha dichiarato Richard Gadd, vicepresidente Emea di Cohesity. “Molyneux ha una profonda conoscenza delle complessità tecnologiche e infrastrutturali con cui le aziende di tutta la regione devono fare i conti in aree critiche come il cloud, la sicurezza e la gestione dei dati e può aiutare le organizzazioni ad affrontare queste sfide producendo al contempo risultati di business eccezionali”. Il background, l’esperienza e la serietà di Molyneux aiuteranno, inoltre, Cohesity a coinvolgere ulteriormente i clienti senior con il massimo grado di credibilità”.

La migrazione dei dati in cloud, anche quelli di backup, sta alimentando i ricavi di aziende come Cohesity, Veeam, Datto, Acronis e Rubrik. E queste sono, nell’ordine, le società di backup e protezione dei dati che nel 2021 hanno realizzato la migliore crescita annuale dei ricavi, come sottolineato da Idc. Cohesity, in particolare, ha riportato un incremento di fatturato del 36%, definito da Idc come “un tasso di crescita impressionante”.