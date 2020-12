Colpaccio di Salesforce, compra Slack per 27,7 miliardi di dollari La società specializzata in Crm ha chiuso un accordo per l’acquisizione della piattaforma per lo smart working. Per Marc Benioff, è un “incontro perfetto”. Pubblicato il 02 dicembre 2020 da Valentina Bernocco

lack diventerà parte di Salesforce. La società fondata da Marc Benioff e specializzata in Crm ha firmato un accordo da 27,7 miliardi di dollari per acquisire Slack Technologies, software house proprietaria dell’omonima piattaforma per le comunicazioni e la collaborazione a distanza. Una mossa sicuramente strategica in un momento in cui, a seguito dei lockdown, si sta strutturando un nuovo modo di lavorare che alterna la presenza in sede e lo smart working (e per molti questa seconda modalità è diventata la norma). Piattaforme come Microsoft Teams, Zoom e la stessa Slack durante le fasi più acute della pandemia hanno conosciuto incrementi di traffico mai sperimentati prima, spinti dalle nuove necessità del lavoro e della didattica a distanza. Non stupisce, dunque, che Salesforce abbia voluto puntare su questo segmento di mercato.

I 27,7 miliardi di dollari previsti dall’accordo saranno corrisposti prevalentemente in cash (26,79 miliardi) e per la restante parte in azioni del common stock del compratore. Si prevede che l’operazione debba chiudersi nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2022 di Salesfore, una volta ottenuta la formale approvazione degli azionisti e degli enti regolatori. In seguito all’acquisizione Slack diventerà una divisione operativa di Salesforce, e continuerà a essere guidata dall’attuale Ceo, Stewart Butterfield.

La tecnologia di Slack verrà “profondamente integrata in ciascun Salesforce Cloud”, spiega l’ufficio stampa di Salesforce, e diventerà “la nuova interfaccia per Salesforce Customer 360”, così da creare un “sistema operativo per il nuovo modo di lavorare, che renderà possibile in modo inedito la crescita e il successo delle aziende in un mondo tutto digitale”. Enfaticamente, il presidente e amministratore delegato Marc Benioff ha definito l’accoppiata come “un incontro perfetto”, che permetterà di “plasmare il futuro del software enterprise e di trasformare il modo in cui tutti lavoriamo”.

Fondata nel 2009 a San Francisco (la medesima città natale di Salesforce), da allora Slack ha raccolto circa 1,4 miliardi di dollari attraverso 12 round di investimento e ha realizzato sette acquisizioni per espandere la propria tecnologia. Oltre 750mila aziende utilizzano la piattaforma per consentire la comunicazione a distanza fra i dipendenti con chat, chiamate e videoconferenze, per pianificare e gestire il calendario e per collaborare a distanza sui progetti.