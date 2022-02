Computer Gross rafforza l’offerta strategica con il cloud Aws Il nuovo accordo di distribuzione siglato con Amazon Web Services permette a Computer Gross di crescere nelle aree a maggior potenziale. Pubblicato il 07 febbraio 2022 da Redazione

Computer Gross si rafforza nell’area dei software e dei servizi di cloud computing grazie a un nuovo accordo di distribuzione siglato con Amazon Web Services (Aws). Computer Gross intende posizionarsi come punto di riferimento per gli operatori del canale, supportandoli nel loro percorso - e indirettamente in quello dei clienti - di “cloud journey”, di cui tanto oggi si parla. E non a sproposito, naturalmente, perché la migrazione in cloud è una tendenza consolidata e probabilmente irreversibile, che negli ultimi due anni ha mostrato ulteriore accelerazione.

Per il distributore italiano il cloud rappresenta una tra le aree a maggior valore aggiunto del mercato IT, caratterizzate da un altissimo potenziale di crescita. “La collaborazione con Aws rappresenta un passo ulteriore nella strategia di sviluppo, di crescita sostenibile e di focalizzazione sulle aree a maggior valore aggiunto del mercato dell’Information Technology, andando ad ampliare la nostra offerta di soluzioni in ambito software e hybrid cloud”, ha commentato Davide Bagnoli, business unit manager Aws di Computer Gross.

Un ulteriore punto di forza dell’accordo con Aws, sottolinea Computer Gross, è quello relativo al consolidamento e alla valorizzazione di partnership con alcuni tra i principali vendor Ict, che potranno proporre soluzioni integrate attingendo all’offerta del fornitore di cloud pubblico numero uno a livello mondiale.

“Come Computer Gross”, ha proseguito Bagnoli, “siamo in grado di fornire ai partner tutti gli strumenti e le competenze necessarie, mettendoli nelle condizioni di sfruttare al meglio le nostre capacità e il nostro valore aggiunto. Grazie a questa collaborazione, Computer Gross e Aws lavoreranno insieme per supportare e guidare l’ecosistema dei Partner nel percorso di trasformazione digitale”. Il distributore attualmente dà lavoro a 420 persone e sviluppa un fatturato di 1,6 miliardi di euro, potendo vantare una rete di oltre 15mila rivenditori clienti.