Con Avm Fritz!Box 5690 Pro fibra ottica e DSL in un solo dispositivo Presentati al Mobile World Congress di Barcellona il modem/router Fritz!Box 5690 Pro, per fibra ottica e Dsl, e i modelli 5690 XGS e 6860 5G. Pubblicato il 27 febbraio 2023 da Redazione

Si amplia e si differenzia sempre di più l’offerta tecnologica di Avm per la connettività veloce e stabile di imprese e contesti domestici. La gamma dei modem/router Fritz!Box si amplia con le tre novità presentate al Mobile World Congress di Barcellona, ovvero i modelli Fritz!Box 5690, ProFritz!Box 5690 XGS e Fritz!Box 6860 5G, diversi per tecnologia e destinazioni d’uso.



Fritz!Box 5690 Pro è un sistema “a prova di futuro”, come sottolineato da Avm. Si tratta, infatti, del primo dispositivo del suo genere a mettere insieme la fibra ottica e la tecnologia DSL, una combinazione che garantisce un accesso a Internet veloce anche nelle zone in cui l’infrastruttura ottica non è ancora presente (ma potrebbe esserlo in futuro, e all’occorrenza non sarà necessario comprare un nuovo router).



Questo modello include anche una rete tri-band a 6 GHz, la nuova terza banda di frequenza Wi-Fi. Supporta, inoltre, l'attuale standard wireless Wi-Fi 6 e quello di prossima generazione, il Wi-Fi 7. Il sistema presenta alcune funzionalità per la domotica, come le interfacce wireless DECT ULE e Zigbee, e inoltre è predisposto per il protocollo Matter.



Altra novità di Avm è Fritz!Box 5690 XGS, dispositivo che permette di navigare su fibra ottica raggiungendo velocità massime di 10 gigabit/s grazie allo standard XGS-PON. Adatto ai contesti domestici e ai piccoli uffici, include diverse funzioni per la telefonia, la domotica e il networking. Anche in questo caso sono supportati gli standard DECT ULE, Zigbee e Matter.



Il terzo sistema presentato a Barcellona si focalizza, come il nome suggerisce, sulla connettività 5G. Fritz!Box 6860 5G supporta le reti mobili di quinta generazione (NSA, SA) oltre all’Lte e permette di raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 1,3 gigabit/s. Inoltre, include Wi-Fi Mesh con standard Wi-Fi 6. Questo modello è caratterizzato da un design compatto e questo, insieme all’interfaccia per l’alimentazione tramite Power over Ethernet, consente di collocarlo in qualsiasi punto di una stanza, anche su una parete.



Avm ha anche annunciato l’ampliamento dell’offerta di dispositivi per la smart home con la tecnologia wireless Zigbee. Oltre a DECT ULE, i dispositivi con Zigbee possono ora essere collegati direttamente tramite il Fritz!Box. I primi prodotti a supportare sia Zigbee sia DECT sono il Fritz!Box 5690 Pro, il Fritz!Box 5690 XGS e il nuovo Fritz!Smart Gateway, un prodotto che combina DECT e Zigbee in un unico dispositivo. Si aprono nuove possibilità di integrazione, soprattutto per il controllo dell'illuminazione delle luci Led Zigbee e di altri produttori.