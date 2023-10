Con Finix un servizio di Fujitsu che ottimizza le applicazioni Sap Presentati lo strumento Sap Inspection Tool e altre novità targate Fujitsu e destinate ai clienti Sap. Intanto parte la ricerca di nuovi partner in quest’ambito. Pubblicato il 10 ottobre 2023 da Redazione

Per i progetti di ottimizzazione migrazione in cloud delle applicazioni Sap, Finix Technology Solutions ha delle nuove proposte: la società di consulenza IT ha presentato lo strumento Sap Inspection Tool e altre novità targate Fujitsu e destinate ai clienti Sap. Finix è, infatti, l’unico player di canale italiano a proporre l’intera offerta di soluzioni Fujitsu rivolte alle aziende.

La società si è attivata per reclutare nuovi partner tecnologici con cui realizzare progetti di migrazione in cloud per sistemi della multinazionale tedesca. Insieme a Finix, aprono la ricerca anche la stessa Fujitsu e il partner italiano ReeVo, già affiliato.

Una delle novità annunciate da Finix è Sap Inspection Tool, un servizio di Fujitsu con cui è possibile analizzare un’applicazione Sap per capire come utilizzarla al meglio. “Il servizio”, ha spiegato Danilo Salladini, IT solution architect di Finix, “inizia con la registrazione anonima di tutti i dati di utilizzo di un'installazione Sap, che vengono inviati al laboratorio Fujitsu in Germania per essere analizzati da un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dall'Università di Magdeburgo e addestrato su circa 8,9 miliardi di transazioni Sap”.

Il report prodotto in seguito all’analisi mostra il funzionamento delle singole istanze Sap dal punto di vista dell’uso dell’infrastruttura e delle applicazioni. Su questa base, gli ingegneri Fujitsu formulano raccomandazioni e consigli su come poter ottimizzare il sistema secondo le risorse on-premise e cloud disponibili. “Il report prodotto dagli ingegneri Fujitsu”, ha precisato Salladini, “evidenzia eventuali scostamenti tra l'infrastruttura IT e l'utilizzo che ne fa l'applicazione Sap: spreco di memoria, sotto o sovraccarico, efficienza del sistema, performance over lifetime e così via. Il Sap Inspection Tool è uno strumento di analisi consultiva di alto livello facile da implementare, grazie all'automazione consentita dall'Intelligenza Artificiale".

Il Sap Inspection Tool è disponibile in Italia solo attraverso Finix e ​sarà reso disponibile gratuitamente a tutti i clienti ReeVo per un periodo di sei mesi. Con questo debutto, Finix, ReeVo e Fujitsu avviano la ricerca di nuovi affiliati tra system integrator, Sap Business Partner e fornitori di soluzioni e architetture IT. L’obiettivo dichiarato del progetto è di favorire il dialogo e la collaborazione fra le società che si occupano di applicazioni e software in ambienti Sap. In molti casi, sottolinea Finix, la migrazione in cloud comporta vantaggi di flessibilità, scalabilità, migliore pianificazione degli investimenti e supporto per il disaster recovery.

"Fujitsu e Sap vantano una partnership strategica pluridecennale volta a rendere l'infrastruttura IT sempre più allineata alle esigenze aziendali”, ha commentato Hussein Keilani, Sap solutions business manager di Fujitsu. “Siamo lieti di poter portare i migliori frutti di questa collaborazione tecnologica anche ai clienti italiani, attraverso Finix Technology Solutions e i suoi partner".