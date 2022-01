Con Hpe Aruba rete, Sd-Wan e sicurezza in un’unica soluzione La nuova soluzione EdgeConnect Microbranch mette insieme funzionalità di connettività, routing basato su policy, zero trust e Sase. Pubblicato il 18 gennaio 2022 da Redazione

Anche nel 2022, come già accaduto l’anno scorso, continueremo a sentir parlare di smart working ma soprattutto di lavoro ibrido, perché questa è la formula che si sta affermando nella maggior parte delle aziende. Qui si inserisce l’ultima novità di Hpe Aruba: EdgeConnect Microbranch, questo il nome, è una soluzione per il networking Small Office / Home Office, che può consentire a chi lavora da casa una user experience simile a quella dell’ufficio.

Hpe ha voluto offrire ai piccoli contesti di lavoro le stesse funzioni di gestione del traffico automatizzata e basata su policy e di sicurezza Sase (Secure Access Services Edge) basata su cloud, normalmente presenti nelle grandi aziende. Nel concreto, EdgeConnect Microbranch aggiunge alle funzioni di connettività anche servizi Sd-Wan (Software-Defined Wide Area Network) e Sase, controllo degli accessi basato sull'identità, gestione e analytics. Questi elementi si fondano sui Remote Access Point (Rap) di Hpe Aruba, dunque non c’è bisogno di installare ulteriori di dispositivi hardware.

Tipicamente, è necessario prevedere ulteriori dispositivi per associare alle funzioni di connettività dell’access point anche funzioni di networking evoluto (come l’instradamento intelligente del traffico) e di sicurezza. Con EdgeConnect Microbranch, invece, non richiede di installare nel sito remoto gateway, agent o hardware supplementari. Un vantaggio significativo, sottolinea Hpe, specie per chi lavora in spazi limitati, come abitazioni, piccoli uffici, punti vendita temporanei, chioschi o cliniche mobili.

Oltre al problema dello spazio, questa proposta targata Aruba affronta quello della disponibilità di banda. Qui entrano in gioco diversi servizi, nuovi ed esistenti, come il routing basato su policy per ottimizzare l’instradamento del traffico e lo slicing dinamico delle risorse radio degli access point a favore di specifiche applicazioni. Per citare un caso pratico, è possibile dare la precedenza alle applicazioni di videochiamata, che quindi avranno garanzia di una buona qualità audio e video, a discapito di applicazioni di streaming di intrattenimento (dirottando quindi il traffico della videochiamata direttamente verso il fornitore SaaS di fiducia, senza dover passare attraverso il data center aziendale a scopo di ispezione).

“EdgeConnect Microbranch dà alle aziende un moderno approccio scalabile per permettere il lavoro da remoto e rendere l'esperienza di chi lavora da casa equivalente a quella che si sperimenta in ufficio”, ha dichiarato Larry Lunetta, vice president of Solutions Portfolio Marketing di Hpe Aruba. “Anche se qualcuno pensa che l'unico servizio di rete che può essere esteso fino agli AP/router presenti negli ambienti home office sia la sicurezza e che anche questo richieda comunque un dispositivo a parte, EdgeConnect Microbranch dimostra invece come, grazie a un approccio basato sul cloud, possano essere estesi agli utenti home office tutti i servizi di rete critici, esclusivamente attraverso un access point”.



“Mentre il lavoro da remoto continua a espandersi, i dipartimenti IT devono affrontare un crescente numero di sfide come la capacità di assicurare accesso visibile, facilmente gestito e protetto a tutti i lavoratori, indipendentemente da dove si trovino, ad applicazioni e dati business-critical”, ha commentato Chris DePuy, analista di 650 Group. “La possibilità di estendere i framework di sicurezza Zero Trust e Sase alle abitazioni e agli uffici remoti giocherà un ruolo importante nel permettere alle aziende di portare avanti le iniziative dedicate al lavoro ibrido”. La soluzione EdgeConnect Microbranch è al momento disponibile in modalità Early Access, mentre il rilascio generale è previsto per il mese di marzo per qualsiasi AP dotato di ArubaOS 10 con licenza Foundation AP (compresi gli AP qualificati che i clienti già possiedono e gestiscono all'interno di Central).