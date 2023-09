Con i servizi gestiti Insight aiuta le aziende nell’uso del multicloud I nuovi Managed Cloud Services forniscono alle aziende supporto tecnico e monitoraggio continuo su prestazioni, costi e sicurezza degli ambienti multicloud. Pubblicato il 13 settembre 2023 da Redazione

I servizi gestiti sono una delle tendenze più forti nell’ambito del canale Ict e i system integrator globali sono in prima linea nella proposta di nuove offerte, focalizzate in particolar modo sulla cybersicurezza e sulle infrastrutture. Anche quelle in cloud, naturalmente, un ambito che presenta numerose complessità di gestione. In questo scenario si inserisce la nuova soluzione Managed Cloud Services di Insight, che fornisce ai clienti un supporto tecnico e un controllo su prestazioni, costi e sicurezza dei loro ambienti multicloud.



I servizi vengono erogati dai centri di supporto tecnico di Insight, dislocati tra India, Nord America, Europa e Asia-Pacifico e operativi 24 ore su 24, sette giorni su sette, con attività di monitoraggio, protezione di dati ed endpoint e troubleshooting. Insight fa, in particolare, cinque promesse riguardo ai vantaggi che è possibile ottenere: ampliare la capacità del cloud aziendale; migliorare le prestazioni e l'utilizzo delle risorse; rafforzare la sicurezza e la conformità; aumentare il controllo sui costi del cloud; risparmiare tempo e risorse del personale IT, da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto.



Al momento i Managed Cloud Services permettono di ottimizzare le prestazioni e l’esperienza utente negli ambienti Microsoft Azure, ma è già stata annunciata la futura inclusione di Amazon Web Services e Google Cloud Platform. Insight, tra l’altro, ha ottenuto 18 specializzazioni in soluzioni Microsoft ed è anche partner di consulenza qualificato di Aws Marketplace (con certificazione Aws Security Competency riconosciuta), nonché Google Cloud Premier Partner (con specializzazione in sviluppo di applicazioni per Google Cloud).

“I Managed Cloud Services rappresentano la scelta migliore per le aziende che intendono accelerare la migrazione al cloud e chiedono una maggiore flessibilità nella gestione dei costi del cloud”, ha commentato Stan Lequin, presidente di Insight Solutions. “Oggi i nostri clienti hanno l’esigenza di scalare il proprio business digitale a livello globale: Insight Managed Cloud Services supporta il miglioramento continuo delle risorse multi-cloud e ne semplifica la gestione. Inoltre, grazie alla nostra capacità come Solutions Integrator di affrontare ogni aspetto della trasformazione digitale – dalla modernizzazione dell'infrastruttura e la creazione di esperienze lavorative più coinvolgenti all'integrazione di innovazioni strutturali come la Ai generativa – ci proponiamo come partner strategico per aiutare le aziende a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi per il proprio business”.