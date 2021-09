Con Java 17 Oracle promette produttività, sicurezza e supporto L'ultima release del linguaggio di programmazione introduce migliaia di miglioramenti di prestazioni e di sicurezza e nuovi strumenti per gli sviluppatori. Sarà supportata per almeno otto anni. Pubblicato il 17 settembre 2021 da Redazione

Le novità di Java 17 sono addirittura “migliaia”, considerando tutti i miglioramenti di performance, stabilità e sicurezza e anche le nuove funzioni di supporto per la programmazione introdotti da Oracle in questa release. La promessa è quella di aiutare gli sviluppatori a essere più produttivi e a esserlo avendo tutte le garanzie di sicurezza necessarie, ovvero l’aggiornamento continuo e la risoluzione di eventuali bug. Java 17, infatti, è una release marchiata come Lts, ovvero dotata di supporto a lungo termine (long-term support) e nel caso specifico questo significa che il rilascio di aggiornamenti e patch di sicurezza proseguirà almeno fino al 2029.

Le versioni di Java con supporto a lungo termine vengono rilasciate ogni sei mesi e sono il risultato della collaborazione tra gli sviluppatori di Oracle e i membri della community mondiale degli sviluppatori Java, collaborazione che avviene attraverso la Community OpenJDK e Java Community Process. Il precedente kit di sviluppo (Jdk) associato a supporto a lungo termine è stato il numero 11, rilasciato tre anni fa.

Da allora sono state implementate in Java più di settanta “Jeps”, ovvero Jdk Enhancement Proposal, le proposte di miglioramento elaborate dagli sviluppatori. In particolare, nell’attuale Jdk 17 di questa versione di Java sono inclusi miglioramenti del linguaggio, aggiornamenti alle librerie, supporto per i nuovi computer Apple, rimozioni e “deprecazioni” di caratteristiche legacy, oltre ad accorgimenti presi per assicurare che l’attuale codice Java continui a funzionare senza modifiche nei futuri Jdk. In questo kit è anche inclusa un’anteprima delle caratteristiche del linguaggio e delle Api di incubazione, fatto che permetterà a Oracle di raccogliere le segnalazioni e le proposte degli sviluppatori Java.

La società di Redwood sta spingendo per accelerare l’adozione di Java nel cloud, e a tal fine ha recentemente introdotto un nuovo servizio chiamato Oracle Java Management Service, che aiuta le aziende a gestire runtime e applicazioni Java sia on-premises sia su qualsiasi cloud. In sostanza, il servizio permette di avere visibilità su tutte le implementazioni Java dell’azienda, installate internamente o nel cloud, siano essere in sviluppo o in produzione. Sono comprese funzionalità di sicurezza, come il controllo di applicazioni Java in esecuzione (e non pianificate) e la verifica degli aggiornamenti con le ultime patch. Maggiori dettagli sulle novità di Java 17 sono disponibili in questa pagina.