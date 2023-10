Con Joule, l’AI generativa entra nelle applicazioni Sap Anche il leader dell’Erp si adatta alla tendenza del momento e introduce la propria declinazione di “copilot” in alcune componenti della propria offerta. In prospettiva, è prevista un’estensione all’insieme del portafoglio. Pubblicato il 02 ottobre 2023 da Redazione

Anche per gli utenti Sap, si schiudono le porte dell’intelligenza artificiale generativa. Già entro la fine dell’anno, infatti, per loro sarà possibile interagire con Joule, assistente virtuale avanzato in grado di comprendere il linguaggio naturale ed elaborare risposte e azioni sulla base di una vasta base di conoscenza, in parte preimpostata e in parte acquisita in relazione alle caratteristiche del proprio interlocutore.

Cliccando su un bottone dedicato in determinate applicazioni compatibili, i clienti potranno accedere a un’interfaccia tramite la quale formulare richieste in linguaggio naturale, ottenere suggerimenti su azioni da compiere e così via, ottenendo in risposta testi, grafici o tabelle ricavati da repository Sap, fonti esterne di dati o altre applicazioni e workflow aziendali.

In base a quanto comunicato dal vendor, l’accesso a Joule sarà incluso negli accordi di licenza, ma i casi d’uso dell’AI generativa ai quali lo strumento farà appello avranno un costo in funzione del loro valore commerciale. Sap si è anche premurata di rassicurare sull’utilizzo dei dati dei clienti, che non andranno in alcun modo ad alimentare modelli esterni di AI. Gli Llm utilizzati saranno ospitati nei data center del vendor e tutti i dati inviati a Llm esterni saranno mascherati o anonimizzati.

Gli annunci su questo fronte si stanno susseguendo, anche se le aziende dovranno attendere per poter realmente sfruttare il potenziale dell’AI generativa nell’attività quotidiana. Salesforce, Oracle e Servicenow sono fra le aziende che hanno indicato aggiornamenti all’orizzonte, ma solo la terza, con Now Assist, pare essere già pronta. Sap intende procedere lentamente negli sviluppi anche perché la propria strategia sull’intelligenza artificiale è stratificata. Esiste, infatti, un livello base integrato nella piattaforma tecnologica della società, che gestisce l’orchestrazione e l’astrazione dei modelli, mentre un secondo strato è composto dalle capacità dell’AI integrate nelle applicazioni. Inoltre, l’AI generativa viene già utilizzata per aiutare i clienti a creare elementi come offerte di lavoro, elaborare ordini di consegna o prevedere quali clienti saranno inadempienti nei pagamenti.

Joule è destinato a installarsi al di sopra delle applicazioni per fungere da strati di ingaggio comune che faccia appello alle funzioni già esistenti in ogni contesto. Sap prevede che entro il prossimo anno lo strumento sarà integrato nella maggior parte delle applicazioni, mentre inizialmente la disponibilità si limiterà a Start (pagina d’accesso alle applicazioni cloud) e al tool SaaS di Hcm SuccessFactors. Nella prima parte del 2024 dovrebbe essere pronta l’integrazione in S/4Hana, mentre assai più incerto è l’orizzonte temporale per le versioni onsite.